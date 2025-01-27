Дворника, который зарезал случайного прохожего, отправили в колонию строгого режима

Ленинский районный суд Омска вынес приговор 45-летнему мужчине, которого обвиняли в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего». Город55 писал о том, что произошло: дворник, работавший в торговом центре «Мир», подметая утром 25 сентября 2022 года двор, попросил прохожего отойти в сторону, а потом в ходе ссоры ударил его ножом в живот. Прохожий от этой раны умер, а дворник оказался на скамье подсудимых.