gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 января, 10:26

Published 27 января, 10:26

Modified 27 января, 10:28

Updated 27 января, 10:28

Омский дворник, убивший случайного прохожего, получил тюремный срок

Дворника, который зарезал случайного прохожего, отправили в колонию строгого режима

27 января 2025, 10:26
Фото: 1MI.

Омский дворник, убивший случайного прохожего, получил тюремный срок

Вину преступник так и не признал.

Ленинский районный суд Омска вынес приговор 45-летнему мужчине, которого обвиняли в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего». Город55 писал о том, что произошло: дворник, работавший в торговом центре «Мир», подметая утром 25 сентября 2022 года двор, попросил прохожего отойти в сторону, а потом в ходе ссоры ударил его ножом в живот. Прохожий от этой раны умер, а дворник оказался на скамье подсудимых.

«Несмотря на то, что на одежде осужденного обнаружена кровь умершего, а в месте ограниченного доступа, указанном виновным, изъято орудие преступления, вину он не признал, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области, — настаивая на случайном характере возникновения крови погибшего на его рабочих штанах».

Дело рассматривалось с участием присяжных. Они вынесли обвинительный вердикт, а потом судья определил наказание: 9 лет 10 месяцев в колонии строгого режима.

Давил на присяжных. Омич хотел избежать наказания за смертельный удар ножом
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Общество#Прокуратура#Суд#Убийство#Новости#Суд присяжных
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика