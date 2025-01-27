Дворника, который зарезал случайного прохожего, отправили в колонию строгого режима

Posted 27 января, 10:26
Published 27 января, 10:26
Modified 27 января, 10:28
Updated 27 января, 10:28
Ленинский районный суд Омска вынес приговор 45-летнему мужчине, которого обвиняли в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего». Город55 писал о том, что произошло: дворник, работавший в торговом центре «Мир», подметая утром 25 сентября 2022 года двор, попросил прохожего отойти в сторону, а потом в ходе ссоры ударил его ножом в живот. Прохожий от этой раны умер, а дворник оказался на скамье подсудимых.
«Несмотря на то, что на одежде осужденного обнаружена кровь умершего, а в месте ограниченного доступа, указанном виновным, изъято орудие преступления, вину он не признал, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области, — настаивая на случайном характере возникновения крови погибшего на его рабочих штанах».
Дело рассматривалось с участием присяжных. Они вынесли обвинительный вердикт, а потом судья определил наказание: 9 лет 10 месяцев в колонии строгого режима.