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Posted 27 января, 11:53

Published 27 января, 11:53

Modified 27 января, 12:12

Updated 27 января, 12:12

«Долг по доброй воле»: в Ростове-на-Дону сняли фильм о волонтерах

«Долг по доброй воле»: в Ростове-на-Дону сняли фильм о волонтерах

27 января 2025, 11:53
Фото: 1MI.
Документальный фильм «Долг по доброй воле» расскажет о волонтерах, объединенных общей целью — сделать мир лучше. Каждый день эти люди отдают свое время, силы и энергию ради тех, кто в этом нуждается!

Они организовывают помощь многодетным семьям, детям, оставшимся без попечения родителей, доставляют гуманитарные грузы на фронт, поддерживают пострадавших в зонах боевых действий и спасают жизни бездомных животных. Благодаря героям фильма мы понимаем, что добро живет в каждом из нас, и что, объединившись здесь и сейчас, мы способны менять жизнь к лучшему.

Посмотреть фильм можно:

  • в кинотеатре «Ленфильм» 11.02.2025 г. в 19.30 (г. Санкт-Петербург, пр-кт Каменноостровский)
  • в кинотеатре «Горизонт CINEMA&EMOTION» 15.02.2025 г. в 11.00 (г. Ростов-на-Дону, пр-кт Михаила Нагибина, 32д/2)


Проект «Долг по доброй воле» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив

Видео: 1MI.
#Видео#Пфки#Долгподобройволе
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