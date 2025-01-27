«Долг по доброй воле»: в Ростове-на-Дону сняли фильм о волонтерах

Posted 27 января, 11:53
Published 27 января, 11:53
Modified 27 января, 12:12
Updated 27 января, 12:12
Они организовывают помощь многодетным семьям, детям, оставшимся без попечения родителей, доставляют гуманитарные грузы на фронт, поддерживают пострадавших в зонах боевых действий и спасают жизни бездомных животных. Благодаря героям фильма мы понимаем, что добро живет в каждом из нас, и что, объединившись здесь и сейчас, мы способны менять жизнь к лучшему.
Посмотреть фильм можно:
Проект «Долг по доброй воле» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив