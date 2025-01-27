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Posted 27 января, 10:48

Published 27 января, 10:48

Modified 27 января, 10:50

Updated 27 января, 10:50

Дом Гутермахера и Лермана в центре Омска нашел своего арендатора

Для памятника архитектуры в центре Омска нашелся арендатор

27 января 2025, 10:48
Фото: Яндекс-карты.

Дом Гутермахера и Лермана в центре Омска нашел своего арендатора

Право на заключение договора купила компания «Родина», учрежденная полтора месяца назад.

У одного из омских памятников культуры регионального значения скоро появится временный владелец. Речь о доходном доме Гутермахера и Лермана, построенном в 1900-х годах, где во время гражданской войны располагались штаб чехословацких войск и французская военная миссия. Право взять это здание, расположенное на пересечении улиц 30 лет ВЛКСМ и 10 лет Октября, в аренду было выставлено на торги, и сегодня, 27 января, стало известно имя победителя.

Если точнее, это единственный претендент — ООО «Родина», внесенное в ЕГРЮЛ 11 декабря 2024 года и принадлежащее Анне Арлюковой. Компания специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий, в ее уставном капитале 10 тысяч рублей. Право арендовать доходный дом досталось «Родине» за 222 300 рублей.

Стоит отметить, что изначально планировалось продать здание, но это предложение не вызвало никакого интереса, и аукцион не состоялся. Начальная цена вопроса тогда составляла 34,5 млн рублей.

В Омске выставили на аукцион памятник архитектуры — дом Гутермахера и Лермана
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#Николай Эйхвальд#Омск#Аренда#Торги#Новости#Памятники культуры
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