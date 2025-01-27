Для памятника архитектуры в центре Омска нашелся арендатор

Posted 27 января, 10:48
Published 27 января, 10:48
Modified 27 января, 10:50
Updated 27 января, 10:50
У одного из омских памятников культуры регионального значения скоро появится временный владелец. Речь о доходном доме Гутермахера и Лермана, построенном в 1900-х годах, где во время гражданской войны располагались штаб чехословацких войск и французская военная миссия. Право взять это здание, расположенное на пересечении улиц 30 лет ВЛКСМ и 10 лет Октября, в аренду было выставлено на торги, и сегодня, 27 января, стало известно имя победителя.
Если точнее, это единственный претендент — ООО «Родина», внесенное в ЕГРЮЛ 11 декабря 2024 года и принадлежащее Анне Арлюковой. Компания специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий, в ее уставном капитале 10 тысяч рублей. Право арендовать доходный дом досталось «Родине» за 222 300 рублей.
Стоит отметить, что изначально планировалось продать здание, но это предложение не вызвало никакого интереса, и аукцион не состоялся. Начальная цена вопроса тогда составляла 34,5 млн рублей.