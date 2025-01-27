Для памятника архитектуры в центре Омска нашелся арендатор

У одного из омских памятников культуры регионального значения скоро появится временный владелец. Речь о доходном доме Гутермахера и Лермана, построенном в 1900-х годах, где во время гражданской войны располагались штаб чехословацких войск и французская военная миссия. Право взять это здание, расположенное на пересечении улиц 30 лет ВЛКСМ и 10 лет Октября, в аренду было выставлено на торги, и сегодня, 27 января, стало известно имя победителя.