gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 января, 07:36

Published 27 января, 07:36

Modified 27 января, 07:45

Updated 27 января, 07:45

Четырехлапые герои найдут все: в омском аэропорту работают удивительные собаки

Четырехлапые герои найдут все: в омском аэропорту работают удивительные собаки

27 января 2025, 07:36
Фото: Омский аэропорт.
Кира уже почти семь лет несет службу.

Сотрудники таможни на международных рейсах — это не только люди, но и их верные напарники — четырехлапые коллеги из кинологического отдела. Эти собаки не просто ищут запрещенные вещества, но и могут «уловить» деньги, которые пассажиры пытаются скрыть от таможенников. Прекрасно натренированные, они способны обнаружить даже самую тщательно скрытую сумму.

Видео: Омский аэропорт. У Киры три специализации

Один из таких героев омской таможни — Кира породы русский спаниель, которая вот уже почти семь лет служит в аэропорту. Умная, ответственная и невероятно обаятельная, Кира стала не только отличным профессионалом, но и настоящим другом своему напарнику — ведущему инспектору Владиславу Захарову.

Именно благодаря такой команде таможня не раз выявляла нарушения. Ранее Город55 писал, что сотрудники омского аэропорта с помощью служебной собаки Мэгги поймали гражданина Узбекистана, который пытался вывезти из России 10 тысяч долларов и 365 тысяч рублей без декларации.

Деньги под лапкой. Иностранцу не дали покинуть Омск с «лишней» валютой
Узнать подробнее
#Диана Рязанцева#Видео#Омск#Нарушения#Аэропорт#Собаки#Деньги#Таможня#Запрещенные вещества#Кинологический отдел
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика