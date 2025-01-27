Четырехлапые герои найдут все: в омском аэропорту работают удивительные собаки

Posted 27 января, 07:36
Published 27 января, 07:36
Modified 27 января, 07:45
Updated 27 января, 07:45
Сотрудники таможни на международных рейсах — это не только люди, но и их верные напарники — четырехлапые коллеги из кинологического отдела. Эти собаки не просто ищут запрещенные вещества, но и могут «уловить» деньги, которые пассажиры пытаются скрыть от таможенников. Прекрасно натренированные, они способны обнаружить даже самую тщательно скрытую сумму.
Один из таких героев омской таможни — Кира породы русский спаниель, которая вот уже почти семь лет служит в аэропорту. Умная, ответственная и невероятно обаятельная, Кира стала не только отличным профессионалом, но и настоящим другом своему напарнику — ведущему инспектору Владиславу Захарову.
Именно благодаря такой команде таможня не раз выявляла нарушения. Ранее Город55 писал, что сотрудники омского аэропорта с помощью служебной собаки Мэгги поймали гражданина Узбекистана, который пытался вывезти из России 10 тысяч долларов и 365 тысяч рублей без декларации.