Четырехлапые герои найдут все: в омском аэропорту работают удивительные собаки

Сотрудники таможни на международных рейсах — это не только люди, но и их верные напарники — четырехлапые коллеги из кинологического отдела. Эти собаки не просто ищут запрещенные вещества, но и могут «уловить» деньги, которые пассажиры пытаются скрыть от таможенников. Прекрасно натренированные, они способны обнаружить даже самую тщательно скрытую сумму.