400 сделок за три месяца: в каких регионах омичи чаще всего покупают недвижимость

В омском Росреестре сообщили, что в четвертом квартале 2024 года омичи зарегистрировали 425 сделок с недвижимостью в других регионах страны. В сравнении с 3 кварталом 2024 года количество заявлений увеличилось на 8% (392), а в сравнении со 2 кварталом — на 23% (345). Чаще всего жилье приобретали в Краснодарском крае, Новосибирской области, Санкт-Петербурге и Москве.