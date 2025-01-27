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Posted 27 января, 09:52

Published 27 января, 09:52

Modified 27 января, 09:54

Updated 27 января, 09:54

В Росреестре рассказали, в каких регионах омичи чаще покупают жилье

400 сделок за три месяца: в каких регионах омичи чаще всего покупают недвижимость

27 января 2025, 09:52
Фото: 1MI.

В Росреестре рассказали, в каких регионах омичи чаще покупают жилье

Жители других регионов также покупали недвижимость в Омской области. Чаще всего это делали тюменцы, москвичи и новосибирцы.

В омском Росреестре сообщили, что в четвертом квартале 2024 года омичи зарегистрировали 425 сделок с недвижимостью в других регионах страны. В сравнении с 3 кварталом 2024 года количество заявлений увеличилось на 8% (392), а в сравнении со 2 кварталом — на 23% (345). Чаще всего жилье приобретали в Краснодарском крае, Новосибирской области, Санкт-Петербурге и Москве.

Подробные цифры представлены в инфографике:

Фото: Упраление Росреестра по Омской области

Жители других регионов также покупали недвижимость в Омской области. Чаще всего это делали тюменцы, москвичи и новосибирцы.

«Встречных заявлений из других регионов по оформлению недвижимости в Омской области также поступило больше — Управлением в 4 квартале 2024 года обработано 387 заявлений, что на 13% больше, чем в 3 квартале, и на 24% больше, чем во 2 квартале», — сообщили в Росреестре.
Фото: Упраление Росреестра по Омской области

Омский специалист по недвижимости Василий Стародубцев рассказал Городу55 о тенденциях покупки жилья в других регионах.

«Раньше, примерно с 2007 по 2012 годы, в Омскую область приезжали люди, например, с Дальнего Востока. Потом начался отток населения — в Краснодар, Москву, Санкт-Петербург. Часть омичей уезжает в Новосибирск: он находится рядом, у кого-то там родственники. Переезды были всегда, но, чем больше кризис в сегменте недвижимости, тем меньше переездов. Омск, конечно, город солнечный, но не самый интересный в плане работы, климата, архитектуры», — сообщил специалист.

В настоящее время рынок недвижимости в Омске находится в жестком кризисе. Ставка по ипотеке на «вторичку» порой превышает 30%. По данным МЛСН, средняя цена квадратного метра жилья в Омске составляет почти 112 тысяч рублей.

«Омск — не бедный город по уровню цен на недвижимость. Можно продать жилье в Омске и взять, например, в Челябинске или Новосибирске, не добавляя денег. Вопрос приобретения недвижимости в регионе, как способ вложения денег, довольно сомнительный. Приобретают жилье либо потому, что родственники здесь, либо, когда возвращаются на родину», — дополнил Василий Стародубцев.

Ранее Город55 рассказывал, что шестикомнатная квартира в омском микрорайоне «Старгород» заняла 5-ю строчку рейтинга самого дорогого арендного жилья в Сибири. Аренда обойдется в 150 тысяч рублей в месяц.

Квартира в омском «Старгороде» вошла в топ дорогого арендного жилья в Сибири
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#Евгений Игишев#Общество#Недвижимость#Омск#Москва#Санкт-Петербург#Кризис#Росреестр#Тюмень#Переезд#Новосибирская область#Краснодарский край#Инфографика
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