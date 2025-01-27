400 сделок за три месяца: в каких регионах омичи чаще всего покупают недвижимость

Posted 27 января, 09:52
Published 27 января, 09:52
Modified 27 января, 09:54
Updated 27 января, 09:54
В омском Росреестре сообщили, что в четвертом квартале 2024 года омичи зарегистрировали 425 сделок с недвижимостью в других регионах страны. В сравнении с 3 кварталом 2024 года количество заявлений увеличилось на 8% (392), а в сравнении со 2 кварталом — на 23% (345). Чаще всего жилье приобретали в Краснодарском крае, Новосибирской области, Санкт-Петербурге и Москве.
Подробные цифры представлены в инфографике:
Жители других регионов также покупали недвижимость в Омской области. Чаще всего это делали тюменцы, москвичи и новосибирцы.
«Встречных заявлений из других регионов по оформлению недвижимости в Омской области также поступило больше — Управлением в 4 квартале 2024 года обработано 387 заявлений, что на 13% больше, чем в 3 квартале, и на 24% больше, чем во 2 квартале», — сообщили в Росреестре.
Омский специалист по недвижимости Василий Стародубцев рассказал Городу55 о тенденциях покупки жилья в других регионах.
«Раньше, примерно с 2007 по 2012 годы, в Омскую область приезжали люди, например, с Дальнего Востока. Потом начался отток населения — в Краснодар, Москву, Санкт-Петербург. Часть омичей уезжает в Новосибирск: он находится рядом, у кого-то там родственники. Переезды были всегда, но, чем больше кризис в сегменте недвижимости, тем меньше переездов. Омск, конечно, город солнечный, но не самый интересный в плане работы, климата, архитектуры», — сообщил специалист.
В настоящее время рынок недвижимости в Омске находится в жестком кризисе. Ставка по ипотеке на «вторичку» порой превышает 30%. По данным МЛСН, средняя цена квадратного метра жилья в Омске составляет почти 112 тысяч рублей.
«Омск — не бедный город по уровню цен на недвижимость. Можно продать жилье в Омске и взять, например, в Челябинске или Новосибирске, не добавляя денег. Вопрос приобретения недвижимости в регионе, как способ вложения денег, довольно сомнительный. Приобретают жилье либо потому, что родственники здесь, либо, когда возвращаются на родину», — дополнил Василий Стародубцев.
Ранее Город55 рассказывал, что шестикомнатная квартира в омском микрорайоне «Старгород» заняла 5-ю строчку рейтинга самого дорогого арендного жилья в Сибири. Аренда обойдется в 150 тысяч рублей в месяц.