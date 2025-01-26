Столкновение маршрутки и авто в центре Омска стало причиной травм одной из пассажирок

На записи заметно, что Renault завершал маневр поворота в числе последних, но, по всей видимости, не успел, оказавшись прямо на пути следования автобуса ГАЗель, курсирующего по маршруту №414 («Мехзавод — онкодиспансер»). Столкновение пришлось на лобовую часть автобуса, что позволило уберечь пассажиров. Однако совсем обойтись без помощи врачей не удалось — позже на месте происшествия очевидцы заметили реанимобиль и представителей МЧС.