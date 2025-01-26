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Posted 26 января, 09:08

Published 26 января, 09:08

Modified 26 января, 09:10

Updated 26 января, 09:10

На перекрестке в центре Омска произошло ДТП с участием пассажирского автобуса

Столкновение маршрутки и авто в центре Омска стало причиной травм одной из пассажирок

26 января 2025, 09:08
Фото: gorod55.ru. На перекрестке в центре Омска произошло ДТП с участием пассажирского автобуса

ДТП с участием пассажирского автобуса стало причиной травм у 18-летней омички

Столкновение пассажирской «ГАЗели» и Renault произошло незадолго до полудня на перекрестке улиц Жукова и Масленникова — к счастью, происшествие обошлось без жертв, но одному из пассажиров «маршрутки» пришлось обратиться за помощью врачей.

Как рассказали в пресс-центре областной Госавтоинспекции, информация о столкновении двух автомобилей поступило в ведомство незадолго до полудня — в 11:20 минут. Инспекторам, прибывшим на место инцидента удалось установить предварительную картину событий: как отмечается, столкновение мог допустить 53-летний мужчина, управлявший легковым Renault. Однако более подробные данные о происшествии сотрудники полиции смогли получить благодаря камерам видеонаблюдения.

Видео: Пресс-служба ГАИ Омской области. Момент столкновения авто был зафиксирован ближайшими камерами видеонаблюдения.

На записи заметно, что Renault завершал маневр поворота в числе последних, но, по всей видимости, не успел, оказавшись прямо на пути следования автобуса ГАЗель, курсирующего по маршруту №414 («Мехзавод — онкодиспансер»). Столкновение пришлось на лобовую часть автобуса, что позволило уберечь пассажиров. Однако совсем обойтись без помощи врачей не удалось — позже на месте происшествия очевидцы заметили реанимобиль и представителей МЧС.

Скриншот видеозаписи с места происшествия, размещенной в одном из городских Telegram-каналов
Скриншот видеозаписи с места происшествия, размещенной в одном из городских Telegram-каналов. Фото: «Новости | Жесть Омска» (Telegram/ghest_omska)

По данным представителей Госавтоинспекции, за помощью врачей обратилась 18-летняя девушка, находившаяся в салоне ГАЗели в момент аварии. Кроме того, в ведомстве сообщили что по факту аварии будет инициирована проверка — для установления всех значимых обстоятельств и причин столкновения.

Напомним, ранее Город55 сообщал о дорожной трагедии, произошедшей в Седельниковском районе Омской области: 65-летний мужчина в селе Голубовка оказался под колесами многотонного трактора «Кировец», упав с подножки транспортного средства. Спасти его не удалось — травмы оказались очень серьезными и мужчина погиб до прибытия врачей.

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#Илья Скобин#Происшествия#Видео#Омск#Авария#Травмы#Столкновение#Госавтоинспекция
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