Столкновение маршрутки и авто в центре Омска стало причиной травм одной из пассажирок

Posted 26 января, 09:08
Published 26 января, 09:08
Modified 26 января, 09:10
Updated 26 января, 09:10
Как рассказали в пресс-центре областной Госавтоинспекции, информация о столкновении двух автомобилей поступило в ведомство незадолго до полудня — в 11:20 минут. Инспекторам, прибывшим на место инцидента удалось установить предварительную картину событий: как отмечается, столкновение мог допустить 53-летний мужчина, управлявший легковым Renault. Однако более подробные данные о происшествии сотрудники полиции смогли получить благодаря камерам видеонаблюдения.
На записи заметно, что Renault завершал маневр поворота в числе последних, но, по всей видимости, не успел, оказавшись прямо на пути следования автобуса ГАЗель, курсирующего по маршруту №414 («Мехзавод — онкодиспансер»). Столкновение пришлось на лобовую часть автобуса, что позволило уберечь пассажиров. Однако совсем обойтись без помощи врачей не удалось — позже на месте происшествия очевидцы заметили реанимобиль и представителей МЧС.
По данным представителей Госавтоинспекции, за помощью врачей обратилась 18-летняя девушка, находившаяся в салоне ГАЗели в момент аварии. Кроме того, в ведомстве сообщили что по факту аварии будет инициирована проверка — для установления всех значимых обстоятельств и причин столкновения.
Напомним, ранее Город55 сообщал о дорожной трагедии, произошедшей в Седельниковском районе Омской области: 65-летний мужчина в селе Голубовка оказался под колесами многотонного трактора «Кировец», упав с подножки транспортного средства. Спасти его не удалось — травмы оказались очень серьезными и мужчина погиб до прибытия врачей.