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Posted 26 января, 03:30

Published 26 января, 03:30

Modified 26 января, 03:32

Updated 26 января, 03:32

Самолет, следовавший в Москву из Омска, совершил посадку на незапланированный аэродром в Казани из-за больного пассажира

Самолет из Омска экстренно сменил пункт назначения из-за больного пассажира

26 января 2025, 03:30
Фото: gorod55.ru. Самолет, следовавший в Москву из Омска, совершил посадку на незапланированный аэродром в Казани из-за больного пассажира

Рейс Омск — Москва совершил экстренную посадку в Казани из-за больного пассажира

Пассажиры рейса Омск — Москва столкнулись с внезапным изменением в маршруте полета: из-за проблем со здоровьем у одного из пассажиров экипаж самолета принял решение о посадке в аэропорту Казани.

По информации Telegram-канала «Aviaincident», в минувшую пятницу, 24 января, экипаж самолета авиакомпании S7 был вынужден отклониться от регулярного маршрута Омск — Домодедово и совершить посадку в Казани: причиной этому стало самочувствие одного из пассажиров.

Как отмечают авторы упомянутого канала, проблемы возникли в зоне ответственности Самарского районного центра системы организации воздушного движения. Кроме того, как отмечается, с борта не поступали сигналы «Срочности» и «Бедствия», а посадка была успешной.

Напомним, 24 января также стало известно об очередной отмене авиарейса Омск — Усть-Ишим: погодные условия вновь не лучшим образом отразились на работе местного авиасообщения. Кроме того, определенные задержки из-за погоды наблюдались и у межрегиональных перелетов.

Рейс Омск — Усть-Ишим отменили третий раз за неделю
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#Илья Скобин#Транспорт#Погода#Самолет#Омск#Москва#Пассажиры#Новости#Перелеты#Казань
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