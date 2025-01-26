Самолет из Омска экстренно сменил пункт назначения из-за больного пассажира

Posted 26 января, 03:30
Published 26 января, 03:30
Modified 26 января, 03:32
Updated 26 января, 03:32
По информации Telegram-канала «Aviaincident», в минувшую пятницу, 24 января, экипаж самолета авиакомпании S7 был вынужден отклониться от регулярного маршрута Омск — Домодедово и совершить посадку в Казани: причиной этому стало самочувствие одного из пассажиров.
Как отмечают авторы упомянутого канала, проблемы возникли в зоне ответственности Самарского районного центра системы организации воздушного движения. Кроме того, как отмечается, с борта не поступали сигналы «Срочности» и «Бедствия», а посадка была успешной.
Напомним, 24 января также стало известно об очередной отмене авиарейса Омск — Усть-Ишим: погодные условия вновь не лучшим образом отразились на работе местного авиасообщения. Кроме того, определенные задержки из-за погоды наблюдались и у межрегиональных перелетов.