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Posted 26 января, 04:53

Published 26 января, 04:53

Modified 26 января, 05:03

Updated 26 января, 05:03

Омская прокуратура отсудила у предпринимателя 10,9 млн рублей за построенный ФАП

«Привет» из прошлого. У омского бизнесмена отсудили деньги за уже возведенный ФАП

26 января 2025, 04:53
Фото: gorod55.ru.

Омская прокуратура отсудила у предпринимателя 10,9 млн рублей за построенный ФАП

По имеющимся данным, вопросов к качеству работы подрядчика у надзорных органов не возникло — в отличие от его биографии: причиной претензий к Сергею Хлеборобу стало наличие непогашенной судимости.

По данным сервиса «Rusprofile», тяжба между Прокуратурой Омской области и предпринимателем Сергеем Хлеборобом, длившаяся с июня прошлого года, все же подошла к концу: контракт на возведение в Георгиевке (Горьковский район) фельдшерско-акушерского пункта для Горьковской ЦРБ оказался более чем убыточным для предпринимателя, ведь его обязали вернуть порядка 10,9 млн рублей, полученных за строительство ФАПа — в суде сделка была признана недействительной из-за непогашенной судимости подрядчика. Рассмотрение апелляционной жалобы, завершившееся в минувший четверг, также не повлияло на ранее вынесенное решение:

Скриншот решения, вынесенного по делу А46-10544/2024
Скриншот решения, вынесенного по делу А46-10544/2024. Фото: Система «Электронное правосудие»

Примечательно, что подобное дело в отношении предпринимателя оказалось не единственным — схожие требования и претензии возникли у Прокуратуры региона и к ФАПу Тарской ЦРБ, построенному уже в поселке Междуречье. Сумма контракта аналогична, но претензии были заявлены несколько позже — 25 ноября минувшего года, поэтому дело все еще находится на рассмотрении. Кроме того, напомним, что Сергей Хлебороб также отвечал за строительство ФАПа в деревне Сереброполье в Азовском районе — вероятно, что и этот контракт может быть аннулирован на мотив уже описанных.

Стоит сказать, что наличие судимости уже «аукалось» для предпринимателя: в 2023 году Сергей Хлебороб стал победителем аукциона, объявленного для благоустройства общественных территорий в селе Такмык (Большереченский район), предложивший за работы наименьшую цену — чуть меньше 1,8 млн рублей. Сроки контракта, конечно, были сдвинуты по договоренности между сторонами, но в целом все прошло гладко — заказчик принял выполненные работы. Однако позже претензии появились у облпрокуратуры, заявившей о наличии судимости у предпринимателя: по имеющимся данным, она являлась непогашенной до 8 июля 2023 года, а значит — были нарушены требования закона о контрактной системе. Рассмотрение этого дела, к слову, продолжалось до сих пор — 23 января суд отклонил кассационную жалобу предпринимателя, оставив без изменений решения первой и второй инстанции.

К слову, сам предприниматель был судим еще в 2021 году — из-за взятки, переданной одному из сотрудников Уральского госуниверситета физической культуры: до этого вуз принял решение об одностороннем расторжении контракта на ремонт фасадов, заключенного с компанией «Инстрой», аффилированной с предпринимателем. Сама компания едва не попала в реестр недобросовестных поставщиков Челябинской области — вернуть доброе имя удалось в арбитражном суде, но сам факт уголовной ответственности предпринимателя по-прежнему «сказывается».

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#Илья Скобин#Бизнес#Омск#Прокуратура#Строительство#Новости#Большереченский район#Тарский район#Горьковский район#Общественные территории#ФАП#Контрактная система#Сергей Хлебороб
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