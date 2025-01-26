«Привет» из прошлого. У омского бизнесмена отсудили деньги за уже возведенный ФАП

Стоит сказать, что наличие судимости уже «аукалось» для предпринимателя: в 2023 году Сергей Хлебороб стал победителем аукциона, объявленного для благоустройства общественных территорий в селе Такмык (Большереченский район), предложивший за работы наименьшую цену — чуть меньше 1,8 млн рублей. Сроки контракта, конечно, были сдвинуты по договоренности между сторонами, но в целом все прошло гладко — заказчик принял выполненные работы. Однако позже претензии появились у облпрокуратуры, заявившей о наличии судимости у предпринимателя: по имеющимся данным, она являлась непогашенной до 8 июля 2023 года, а значит — были нарушены требования закона о контрактной системе. Рассмотрение этого дела, к слову, продолжалось до сих пор — 23 января суд отклонил кассационную жалобу предпринимателя, оставив без изменений решения первой и второй инстанции.