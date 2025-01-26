Почти как масло. В Омской области выросли цены на самый повседневный продукт

Posted 26 января, 08:13
Published 26 января, 08:13
Modified 26 января, 08:15
Updated 26 января, 08:15
Согласно данным сервиса «iMonitoring», сразу после новогодних выходных в Омской области был обнаружен рост цен на черный байховый чай: уже 9 января средняя стоимость этого продукта «прибавила» еще 8,65 руб, а по итогам самой короткой рабочей недели, 13 января, отмечался рост на уровне 1,1% — или 9,96 руб.
Как показывает одна из последних выборок сервиса, сейчас средняя цена килограмма чая в регионе составляет 891,85 руб, однако выводы аналитиков наводят на мысль, что это еще «немного»: например, по сравнению с регионами СФО, стоимость чая в Омске гораздо ниже — средняя стоимость килограмма чая в некоторых субъектах Сибирского федерального округа даже превысила рубеж в 1000 рублей. В масштабах всей России ситуация аналогична: встречаются и регионы, где килограмм чая может обойтись в 1280 рублей.
К счастью, «похвастаться» такими же высокими показателями цены может не каждый тип продукции: в «топе» по-прежнему находится сливочное масло (средняя цена килограмма составляет 1007 рублей, но в последнее время отмечается снижение цен) и сыры — в среднем кило этого продукта оценивается в 770 рублей.
Напомним, ранее Город55 разбирался в стоимости топлива на территории региона: бензин, как и дизельное топливо все еще остаются «лидерами» в регулярности повышения цен, однако на их фоне наблюдаются и ощутимые снижения — например, газ потерял в стоимости от 50 копеек до рубля. Но рост цен на некоторые типы продукции все равно приходится сдерживать: