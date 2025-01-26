Почти как масло. В Омской области выросли цены на самый повседневный продукт

Как показывает одна из последних выборок сервиса, сейчас средняя цена килограмма чая в регионе составляет 891,85 руб, однако выводы аналитиков наводят на мысль, что это еще «немного»: например, по сравнению с регионами СФО, стоимость чая в Омске гораздо ниже — средняя стоимость килограмма чая в некоторых субъектах Сибирского федерального округа даже превысила рубеж в 1000 рублей. В масштабах всей России ситуация аналогична: встречаются и регионы, где килограмм чая может обойтись в 1280 рублей.