Почти 9 месяцев борьбы. Омские хирурги спасли пациентку от ампутации ноги

Posted 26 января, 12:27
Published 26 января, 12:27
Modified 26 января, 12:29
Updated 26 января, 12:29
Как сообщили в пресс-службе областного минздрава, омским хирургам удалось вылечить серьезный недуг, преследовавший одну из пациенток порядка 9 месяцев: в апреле минувшего года, занимаясь работами на дачном участке, женщина почувствовала резкую боль и холод в ноге — на пострадавшую конечность даже не получалось наступить, вот только никакого внешнего воздействия на ногу не было.
Странная ситуация доставила серьезное беспокойство и уже на следующий день женщина обратилась к врачам — после осмотра и проведения всех исследований женщину отправили домой. К сожалению, боли никуда не делись — после повторного приема женщине были назначены более серьезные процедуры — непрямая тромбоэктомия.
Однако и они не принесли облегчения: холод, боль и онемение вернулись, а позже этот список симптомов пополнили и трофические язвы. На фоне этой ситуации, врач-сосудистый хирург, консультировавший женщину, предложил ампутацию конечности. С этой мыслью женщина оставалась вплоть до лета 2024 года — тогда, после планового приема у заведующего отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения МСЧ № 4 Скальского Виктора Сергеевича, женщина была госпитализирована.
Заболевание прогрессировало, диагнозы менялись один за другим, но уже 6 июня был сделан важный шаг к излечению — пациентке выполнили реканализацию подколенной артерии и баллонную ангиопластику. Операция потребовала порядка 3-х часов работы хирургов, но основная задача была выполнена — кровоток к ноге был восстановлен.
Но на этом лечение не закончилось: в январе пациентка прошла второй этап восстановления кровоснабжения: хирурги и врачи восстановили артерии голени, но после стольких месяцев страха ампутации и болей результат того стоил — как отметила пациентка, только благодаря работе специалистов она вновь может ходить.