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Posted 26 января, 12:27

Published 26 января, 12:27

Modified 26 января, 12:29

Updated 26 января, 12:29

Омским медикам удалось спасти ногу 50-летней пациентки, столкнувшейся с риском ампутации

Почти 9 месяцев борьбы. Омские хирурги спасли пациентку от ампутации ноги

26 января 2025, 12:27
Фото: Вероника Белозерцева. Пресс-служба министерства здравоохранения Омской области. Омским медикам удалось спасти ногу 50-летней пациентки, столкнувшейся с риском ампутации
Холод и онемение в ноге, внезапно проявившиеся во время работы на дачном участке, едва не поставили 50-летнюю омичку перед инвалидностью: женщине предлагали ампутацию, но благодаря вмешательству хирургов из МСЧ №4 пациентка не просто сохранила конечность, но и вновь получила возможность ходить.

Как сообщили в пресс-службе областного минздрава, омским хирургам удалось вылечить серьезный недуг, преследовавший одну из пациенток порядка 9 месяцев: в апреле минувшего года, занимаясь работами на дачном участке, женщина почувствовала резкую боль и холод в ноге — на пострадавшую конечность даже не получалось наступить, вот только никакого внешнего воздействия на ногу не было.

Странная ситуация доставила серьезное беспокойство и уже на следующий день женщина обратилась к врачам — после осмотра и проведения всех исследований женщину отправили домой. К сожалению, боли никуда не делись — после повторного приема женщине были назначены более серьезные процедуры — непрямая тромбоэктомия.

Однако и они не принесли облегчения: холод, боль и онемение вернулись, а позже этот список симптомов пополнили и трофические язвы. На фоне этой ситуации, врач-сосудистый хирург, консультировавший женщину, предложил ампутацию конечности. С этой мыслью женщина оставалась вплоть до лета 2024 года — тогда, после планового приема у заведующего отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения МСЧ № 4 Скальского Виктора Сергеевича, женщина была госпитализирована.

Заболевание прогрессировало, диагнозы менялись один за другим, но уже 6 июня был сделан важный шаг к излечению — пациентке выполнили реканализацию подколенной артерии и баллонную ангиопластику. Операция потребовала порядка 3-х часов работы хирургов, но основная задача была выполнена — кровоток к ноге был восстановлен.

Но на этом лечение не закончилось: в январе пациентка прошла второй этап восстановления кровоснабжения: хирурги и врачи восстановили артерии голени, но после стольких месяцев страха ампутации и болей результат того стоил — как отметила пациентка, только благодаря работе специалистов она вновь может ходить.

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#Илья Скобин#Здоровье#Омск#Минздрав#Восстановление#Новости#Пациентка#Ампутация#Медицинская помощь#Хирургия
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