Почти 9 месяцев борьбы. Омские хирурги спасли пациентку от ампутации ноги

Однако и они не принесли облегчения: холод, боль и онемение вернулись, а позже этот список симптомов пополнили и трофические язвы. На фоне этой ситуации, врач-сосудистый хирург, консультировавший женщину, предложил ампутацию конечности. С этой мыслью женщина оставалась вплоть до лета 2024 года — тогда, после планового приема у заведующего отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения МСЧ № 4 Скальского Виктора Сергеевича, женщина была госпитализирована.