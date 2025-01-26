Омская область вошла в тройку регионов СФО с самыми дорогими коммунальными услугами

Posted 26 января, 09:53
Published 26 января, 09:53
Modified 26 января, 09:55
Updated 26 января, 09:55
Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (или, сокращенно — Иркутскстат) поделился своими выводами в наблюдении за изменениями индексов потребительских цен в декабре 2024 года.
Согласно им, Омская область оказалась практически одним из самых дорогих регионов в вопросе предоставления коммунальных услуг: дороже всего омичам обходятся взносы на капитальный ремонт (12,27 руб/кв. м — значения выше были зафиксированы только в Новосибирске), содержание и ремонт жилья (25,12 руб/кв. м общей площади), а также минимальный объем электроснабжения в 100 кВт.ч — его специалисты оценили на уровне 390 рублей. Кроме того, по последним двум показателям Омск вошел в тройку самых дорогих регионов, уступив «призовые места» Новосибирской области, Красноярскому и Алтайскому краю и Республике Алтай.
Однако анализируя стоимость других коммунальных услуг, сложно сказать что они сильно уступают в цене уже названным: уверенное 4-е место досталось нашему региону при оценке цен на предоставление холодного водоснабжения, водоотведения и отопления: средняя цена за «куб» и гКал составляет 79,5 и 2666 рублей соответственно. Но, само собой, есть и услуги, чья стоимость существенно ниже, чем в других регионах Сибирского федерального округа — на это звание претендует обеспечение жилья горячей водой: согласно подсчетам аналитиков, здесь Омску удалось занять 6-е место со 166,8 рублями средней цены за кубометр горячей воды.
Напомним, ранее Город55 сообщал о выводах аналитиков Минфина, проанализировавших стоимость продуктов в Омской области за последние пару недель — как оказалось, у ценника на сливочное масло, побившего все рекорды, появились «подражатели» — уже в виде черного чая: