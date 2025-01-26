gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 января, 09:53

Published 26 января, 09:53

Modified 26 января, 09:55

Updated 26 января, 09:55

Омская область оказалась в числе регионов Сибирского округа с самыми дорогими платежами за половину коммунальных услуг

Омская область вошла в тройку регионов СФО с самыми дорогими коммунальными услугами

26 января 2025, 09:53
Фото: gorod55.ru. Омская область оказалась в числе регионов Сибирского округа с самыми дорогими платежами за половину коммунальных услуг

Омская область оказалась одним из регионов СФО с самой дорогой «коммуналкой»

Именно к таким выводам пришли аналитики Росстата из Иркутской области, проанализировав среднюю цену самых разных услуг содержания квартир и домов. «Уступить» звание лидера Омской области удалось только в водоснабжении и отоплении — там регион занял места в середине списка.

Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (или, сокращенно — Иркутскстат) поделился своими выводами в наблюдении за изменениями индексов потребительских цен в декабре 2024 года.

Согласно им, Омская область оказалась практически одним из самых дорогих регионов в вопросе предоставления коммунальных услуг: дороже всего омичам обходятся взносы на капитальный ремонт (12,27 руб/кв. м — значения выше были зафиксированы только в Новосибирске), содержание и ремонт жилья (25,12 руб/кв. м общей площади), а также минимальный объем электроснабжения в 100 кВт.ч — его специалисты оценили на уровне 390 рублей. Кроме того, по последним двум показателям Омск вошел в тройку самых дорогих регионов, уступив «призовые места» Новосибирской области, Красноярскому и Алтайскому краю и Республике Алтай.

Однако анализируя стоимость других коммунальных услуг, сложно сказать что они сильно уступают в цене уже названным: уверенное 4-е место досталось нашему региону при оценке цен на предоставление холодного водоснабжения, водоотведения и отопления: средняя цена за «куб» и гКал составляет 79,5 и 2666 рублей соответственно. Но, само собой, есть и услуги, чья стоимость существенно ниже, чем в других регионах Сибирского федерального округа — на это звание претендует обеспечение жилья горячей водой: согласно подсчетам аналитиков, здесь Омску удалось занять 6-е место со 166,8 рублями средней цены за кубометр горячей воды.

Напомним, ранее Город55 сообщал о выводах аналитиков Минфина, проанализировавших стоимость продуктов в Омской области за последние пару недель — как оказалось, у ценника на сливочное масло, побившего все рекорды, появились «подражатели» — уже в виде черного чая:

Почти как масло. В Омской области выросли цены на самый повседневный продукт
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Экономика#Омская область#Отопление#Цены#Коммунальные услуги#Капитальный ремонт#Водоснабжение#Минфин#Новости#Росстат#Электроснабжение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика