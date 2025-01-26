Омская область вошла в тройку регионов СФО с самыми дорогими коммунальными услугами

Однако анализируя стоимость других коммунальных услуг, сложно сказать что они сильно уступают в цене уже названным: уверенное 4-е место досталось нашему региону при оценке цен на предоставление холодного водоснабжения, водоотведения и отопления: средняя цена за «куб» и гКал составляет 79,5 и 2666 рублей соответственно. Но, само собой, есть и услуги, чья стоимость существенно ниже, чем в других регионах Сибирского федерального округа — на это звание претендует обеспечение жилья горячей водой: согласно подсчетам аналитиков, здесь Омску удалось занять 6-е место со 166,8 рублями средней цены за кубометр горячей воды.