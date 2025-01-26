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Posted 26 января, 11:23

Published 26 января, 11:23

Modified 26 января, 11:25

Updated 26 января, 11:25

С января 2025 года в Омской области увеличат размер детских пособий

Новые правила. Омское отделение Социального фонда России увеличило детские пособия

26 января 2025, 11:23
Фото: gorod55.ru. С января 2025 года в Омской области увеличат размер детских пособий

СФР увеличил выплаты детских пособий для омских семей

Причина корректировок детских и многих других видов пособий кроется в изменении суммы прожиточного минимума: с начала 2025 года он увеличился на 1705 рублей и теперь составляет 15,2 тыс руб на душу населения. Вместе с ним индексации подвергнутся и выплаты пособий.

Омское областное отделение Социального фонда России сообщило об изменениях в сумме выплат детских пособий, пособий по беременности и ряде других выплат, предназначенных для омичей с детьми. Как отмечается, все необходимые перерасчеты будут проведены автоматически и деньги направят получателям уже в следующем месяце — за первый месяц года. К слову, начисления за декабрь были проведены досрочно.

Как отметила Ольга Ступичева, управляющая региональным отделением СФР, теперь размер пособия на несовершеннолетних детей составит 7,5-14,9 тысяч рублей: указанный диапазон охватывает 50%, 75% и 100% прожиточного минимума, рассчитанного на ребенка. Кроме того, размер пособия зависит и от доходов семьи — при его минимальном уровне будет начисляться максимальное пособие.

Аналогичные изменения произойдут и с февральским начислением пособия для беременных женщин: после перерасчетов его сумма достигнет от 8,4 до 16,8 тыс рублей; пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет (теперь оно будет равняться 68,9 тыс рублей), а также пособия по беременности и родам. Объем начислений последней дотации рассчитывается исходя из зарплаты матери ребенка и может быть равен от 118,7 до 794,3 тыс руб.

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#Илья Скобин#Общество#Омск#Индексация#Новости#Детские пособия#Социальный фонд России#Пособие по уходу за ребенком
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