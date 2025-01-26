Новые правила. Омское отделение Социального фонда России увеличило детские пособия

Аналогичные изменения произойдут и с февральским начислением пособия для беременных женщин: после перерасчетов его сумма достигнет от 8,4 до 16,8 тыс рублей; пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет (теперь оно будет равняться 68,9 тыс рублей), а также пособия по беременности и родам. Объем начислений последней дотации рассчитывается исходя из зарплаты матери ребенка и может быть равен от 118,7 до 794,3 тыс руб.