Не перепутайте. В омском «Терминале» появится вторая точка популярного стритфуда

Как отмечается в социальных сетях франшизы «CHICKO», второй ресторан торговой сети будет запущен 1 февраля в торговом комплексе «Терминал» на Проспекте Мира, 9Б. Заведение расположится в зоне фудкорта торгового комплекса — ранее эту площадь занимал гастробар «Каракатица», но уже осенью на его месте был установлен тематический баннер, анонсирующий открытие.