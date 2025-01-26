Не перепутайте. В омском «Терминале» появится вторая точка популярного стритфуда

Posted 26 января, 07:28
Published 26 января, 07:28
Modified 26 января, 07:30
Updated 26 января, 07:30
Как отмечается в социальных сетях франшизы «CHICKO», второй ресторан торговой сети будет запущен 1 февраля в торговом комплексе «Терминал» на Проспекте Мира, 9Б. Заведение расположится в зоне фудкорта торгового комплекса — ранее эту площадь занимал гастробар «Каракатица», но уже осенью на его месте был установлен тематический баннер, анонсирующий открытие.
В день открытия нового корнера посетителей ожидает праздничная программа, в которую войдет рандом-дэнс, выступления танцоров и другие мероприятия. Однако посетителям стоит быть внимательнее: в стенах фудкорта уже имеется заведение с похожим названием — «Go Chiko», но его кулинарная специализация несколько отличается от корейской кухни.
Напомним, новый ресторан станет для франшизы «CHICKO» уже вторым: дебют федеральной сети в Омске состоялся летом 2024 года на Проспекте Маркса, 18. Всего же франшиза представлена в 36 городах России. Ранее, за управление первым омским рестораном сети отвечало ООО «Чикоомск», зарегистрированное в Новосибирске, но в ноябре прошлого года юридическое лицо «переехало» в Омск.