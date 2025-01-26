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Posted 26 января, 07:28

Published 26 января, 07:28

Modified 26 января, 07:30

Updated 26 января, 07:30

Сеть корейского стритфуда CHICKO назвала дату запуска еще одной торговой точки в Омске

Не перепутайте. В омском «Терминале» появится вторая точка популярного стритфуда

26 января 2025, 07:28
Фото: gorod55.ru. Сеть корейского стритфуда CHICKO назвала дату запуска еще одной торговой точки в Омске

Популярная сеть корейского стритфуда запустит вторую точку в омских Нефтяниках

Однако для торгового комплекса разница может оказаться существенной: кроме разных кухонь, отделять рестораны друг от друга будет всего несколько букв в названии.

Как отмечается в социальных сетях франшизы «CHICKO», второй ресторан торговой сети будет запущен 1 февраля в торговом комплексе «Терминал» на Проспекте Мира, 9Б. Заведение расположится в зоне фудкорта торгового комплекса — ранее эту площадь занимал гастробар «Каракатица», но уже осенью на его месте был установлен тематический баннер, анонсирующий открытие.

В день открытия нового корнера посетителей ожидает праздничная программа, в которую войдет рандом-дэнс, выступления танцоров и другие мероприятия. Однако посетителям стоит быть внимательнее: в стенах фудкорта уже имеется заведение с похожим названием — «Go Chiko», но его кулинарная специализация несколько отличается от корейской кухни.

Напомним, новый ресторан станет для франшизы «CHICKO» уже вторым: дебют федеральной сети в Омске состоялся летом 2024 года на Проспекте Маркса, 18. Всего же франшиза представлена в 36 городах России. Ранее, за управление первым омским рестораном сети отвечало ООО «Чикоомск», зарегистрированное в Новосибирске, но в ноябре прошлого года юридическое лицо «переехало» в Омск.

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#Илья Скобин#Общество#Омск#Новости#Торговый комплекс#Терминал#Праздничная программа#Стритфуд#Корейская кухня#Фудкорт
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