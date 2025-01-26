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Posted 26 января, 11:07

Published 26 января, 11:07

Modified 26 января, 11:09

Updated 26 января, 11:09

Кризис обкома, борьба за сквер и морозы с перспективой. Главные темы недели

Кризис обкома, борьба за сквер и морозы с перспективой. Главные темы недели

26 января 2025, 11:07
Фото: 1MI.
Минувшие семь дней подарили омичам множество новостей — самых разных и интересных. Познакомиться с ними можно в нашем еженедельном дайджесте главных тем недели.

Тема №1. Омский обком в кризисе.

Реальность не балует нас политическими новостями, но вот одна из них: из омского обкома КПРФ ушел, хлопнув дверью, секретарь по идеологии Константин Ткачев. Городу55 он рассказал, что «организация в кризисе», и выдвинул ряд обвинений в адрес первого секретаря Андрея Алехина, который сейчас заседает в Госдуме. Тот, по словам Ткачева, не слышит людей и не хочет решать проблемы.

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Мы дозвонились и до Алехина, но тот комментировать заявления не стал: по его словам, это внутрипартийная тема, которую он не хочет выносить в «чужие» СМИ.

Тема №2. Борьба за сквер у кинотеатра «Маяковский».

На очередном заседании омского градсовета снова говорили о кинотеатре в центре города и о сквере вокруг него. Общая картина проясняется: владельцы «Маяковского» хотят создать пристройку, предназначенную для заведений общепита, и сделать сквозной проход сквозь кинотеатр. А сквер они намерены превратить в развлекательный центр под открытым небом, сознательно сокращая площадь зелени и увеличивая замощенное пространство.

Многие архитекторы высказались категорически против такого подхода: сквер — общественное пространство, важное для всего города, его нельзя подчинять интересам одной коммерческой структуры. Даже глава ЦАО Амангельды Мендубаев за то, чтобы деревьев в сквере стало побольше. Окончательного решения пока нет: концепцию будут дорабатывать.

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Кстати, подавляющее большинство омичей против вырубок в сквере. Будем надеяться, что их услышат.

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Тема №3. Омск пережил морозы, впереди теплый март.

На эту неделю синоптики заранее пообещали омичам морозы до 32 градусов. Обошлось без обмана: ртутный столбик термометра действительно опустился ниже 30. 22 января город еще и накрыла метель, вызвавшая пробки на дорогах, множество ДТП и ряд ограничений. Однако к воскресенью все вернулось к вполне будничным для января 16 градусам холода.

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Условную компенсацию омичи могут получить в марте: нам обещают, что этот месяц будет заметно теплее обычного.

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#Николай Эйхвальд#Общество#КПРФ#Новости#Морозы#Итоги недели#Маяковский
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