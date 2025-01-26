Кризис обкома, борьба за сквер и морозы с перспективой. Главные темы недели

Posted 26 января, 11:07
Published 26 января, 11:07
Modified 26 января, 11:09
Updated 26 января, 11:09
Реальность не балует нас политическими новостями, но вот одна из них: из омского обкома КПРФ ушел, хлопнув дверью, секретарь по идеологии Константин Ткачев. Городу55 он рассказал, что «организация в кризисе», и выдвинул ряд обвинений в адрес первого секретаря Андрея Алехина, который сейчас заседает в Госдуме. Тот, по словам Ткачева, не слышит людей и не хочет решать проблемы.
Мы дозвонились и до Алехина, но тот комментировать заявления не стал: по его словам, это внутрипартийная тема, которую он не хочет выносить в «чужие» СМИ.
На очередном заседании омского градсовета снова говорили о кинотеатре в центре города и о сквере вокруг него. Общая картина проясняется: владельцы «Маяковского» хотят создать пристройку, предназначенную для заведений общепита, и сделать сквозной проход сквозь кинотеатр. А сквер они намерены превратить в развлекательный центр под открытым небом, сознательно сокращая площадь зелени и увеличивая замощенное пространство.
Многие архитекторы высказались категорически против такого подхода: сквер — общественное пространство, важное для всего города, его нельзя подчинять интересам одной коммерческой структуры. Даже глава ЦАО Амангельды Мендубаев за то, чтобы деревьев в сквере стало побольше. Окончательного решения пока нет: концепцию будут дорабатывать.
Кстати, подавляющее большинство омичей против вырубок в сквере. Будем надеяться, что их услышат.
На эту неделю синоптики заранее пообещали омичам морозы до 32 градусов. Обошлось без обмана: ртутный столбик термометра действительно опустился ниже 30. 22 января город еще и накрыла метель, вызвавшая пробки на дорогах, множество ДТП и ряд ограничений. Однако к воскресенью все вернулось к вполне будничным для января 16 градусам холода.
Условную компенсацию омичи могут получить в марте: нам обещают, что этот месяц будет заметно теплее обычного.