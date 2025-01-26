Кризис обкома, борьба за сквер и морозы с перспективой. Главные темы недели

Реальность не балует нас политическими новостями, но вот одна из них: из омского обкома КПРФ ушел, хлопнув дверью, секретарь по идеологии Константин Ткачев. Городу55 он рассказал, что «организация в кризисе», и выдвинул ряд обвинений в адрес первого секретаря Андрея Алехина, который сейчас заседает в Госдуме. Тот, по словам Ткачева, не слышит людей и не хочет решать проблемы.