Клевое место. Омские рыбаки раскрыли самый «уловистый» водоем в области

Posted 26 января, 13:52
Published 26 января, 13:52
Modified 26 января, 13:54
Updated 26 января, 13:54
И, как правило, все трофеи сразу же попадают на всеобщее обозрение в социальных сетях. И редакция Города55 не смогла отказать себе в удовольствии присоединиться к таким же «созерцателям», только на страницах сетевого издания.
Как следует из активности рыбаков в одном из тематических интернет-сообществ, наиболее популярна у омичей озерная и речная рыбалка — наибольшее количество сообщений поступило именно из этих локаций. Например, первым за минувшую неделю стало сообщение мужчины, побывавшего на льду озера Чаны, расположенного в соседней, Новосибирской области. Но, что касается результатов рыбалки, то улов с лихвой компенсировал долгую дорогу и пару суток жизни на льду — по словам автора публикации, «вышло по 14 кг на брата», при условии того, что было трое рыбаков.
Но, кажется, водоемы Омской области были куда популярнее: большое количество публикаций было посвящено историям рыбаков, посетивших озеро Салтаим — не зря же оно славно интересной рыбалкой. Едут туда, как правило, на несколько дней, что только добавляет шансов на крупный улов. И этим шансом воспользовались герои следующей публикации, выходившие на лед озера 18–19 января. Как отметил автор сообщения, клев был слабоват, но на поклевку выходили крупные экземпляры — иногда даже рвавшие самые ходовые и уловистые снасти.
И, есть такое подозрение, что рыбаки посетившие Салтаим первыми просто пропустили все самое интересное — ну, или не знают «верных мест»: буквально следующее же сообщение на странице рыбацкого интернет-сообщества вновь посвящено рыбалке на этом озере и вновь — ровно на сутки, с 20 по 21 января. По словам автора сообщения, с 16:00 до 21:00 клевало в режиме «нон-стоп», и хоть было много срывов, улов составил практически три ведра, а к моменту отбытия с озера — как подчеркнул мужчина, уезжать даже не хотелось, — и вовсе достиг 70 кг! Однако за результат все равно приходится «платить»: сильно подкачала погода — было очень ветрено, да и к озеру проехать тоже та еще задача — не каждый автомобиль смог бы проехать через снежные заносы (путь автора публикации проходил через Березово).
Кроме того, наблюдения любителей озерной рыбалки подтверждаются и спустя несколько дней — сегодня, например, своими результатами поделился уже другой рыбак, выходивший на лед озера 25–26 января. Результат он описал лишь одной фразой — «Клевало периодами, но задорно». Задора у рыбы, кстати, хватило на целый мешок улова.
Любители рыбалки в ближней черте Омска тоже не остались без улова: в последнюю неделю одним из таких рыбных мест стала улица Николая Штанина — как объяснил автор публикаций, «разведка боем» этого места оказалось успешной, а значит успех следовало закрепить. Это у энтузиаста получилось: спустя час мужчина поделился фотографиями увесистого налима, пойманного на «закидушку».
Но, подводя итоги нашего рыболовного анализа, стоит сказать, что, как и в любом другом хобби, в рыбной ловле главное — удовольствие от процесса. Это подтверждает и пример целой семьи, отправившейся на рыбалку в затон РЭБ: отцу семейства удалось отловить с десяток окуней, мощного судака (его, правда, почти сразу отпустили), а улов его дочери был представлен плотвой, чебаком и лещом. Кстати, гости после рыбалки горячо поблагодарили реку за возможность отдохнуть:
И это лишь некоторые истории омских рыбаков: сезон зимней рыбалки еще продолжается, а значит — еще есть возможность увлекательно провести время и «вписать» себя в историю трофейной рыбалки. Кстати, в ней может помочь наше небольшое руководство, где мы назвали самые рыбные места Омска и области.