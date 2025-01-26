Клевое место. Омские рыбаки раскрыли самый «уловистый» водоем в области

И, есть такое подозрение, что рыбаки посетившие Салтаим первыми просто пропустили все самое интересное — ну, или не знают «верных мест»: буквально следующее же сообщение на странице рыбацкого интернет-сообщества вновь посвящено рыбалке на этом озере и вновь — ровно на сутки, с 20 по 21 января. По словам автора сообщения, с 16:00 до 21:00 клевало в режиме «нон-стоп», и хоть было много срывов, улов составил практически три ведра, а к моменту отбытия с озера — как подчеркнул мужчина, уезжать даже не хотелось, — и вовсе достиг 70 кг! Однако за результат все равно приходится «платить»: сильно подкачала погода — было очень ветрено, да и к озеру проехать тоже та еще задача — не каждый автомобиль смог бы проехать через снежные заносы (путь автора публикации проходил через Березово).