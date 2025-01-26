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Posted 26 января, 13:52

Published 26 января, 13:52

Modified 26 января, 13:54

Updated 26 января, 13:54

Омские рыбаки поделились самыми рыбными местами в городе и области

Клевое место. Омские рыбаки раскрыли самый «уловистый» водоем в области

26 января 2025, 13:52
Фото: gorod55.ru. Омские рыбаки поделились самыми рыбными местами в городе и области

Омские рыбаки назвали самые клевые локации в Омске и области

Пока одни любители ловли проверяют уловистость водоемов в черте города, другие — наоборот, стремятся забраться подальше в область. Но, что примечательно, успехи есть и у тех и у других.

И, как правило, все трофеи сразу же попадают на всеобщее обозрение в социальных сетях. И редакция Города55 не смогла отказать себе в удовольствии присоединиться к таким же «созерцателям», только на страницах сетевого издания.

Как следует из активности рыбаков в одном из тематических интернет-сообществ, наиболее популярна у омичей озерная и речная рыбалка — наибольшее количество сообщений поступило именно из этих локаций. Например, первым за минувшую неделю стало сообщение мужчины, побывавшего на льду озера Чаны, расположенного в соседней, Новосибирской области. Но, что касается результатов рыбалки, то улов с лихвой компенсировал долгую дорогу и пару суток жизни на льду — по словам автора публикации, «вышло по 14 кг на брата», при условии того, что было трое рыбаков.

Скриншот публикации, где мужчина поделился итогами рыбалки на озере Чаны
Скриншот публикации, где мужчина поделился итогами рыбалки на озере Чаны. Фото: «Рыбалка в Омске» (ВКонтакте/omsk_fishing)

Но, кажется, водоемы Омской области были куда популярнее: большое количество публикаций было посвящено историям рыбаков, посетивших озеро Салтаим — не зря же оно славно интересной рыбалкой. Едут туда, как правило, на несколько дней, что только добавляет шансов на крупный улов. И этим шансом воспользовались герои следующей публикации, выходившие на лед озера 18–19 января. Как отметил автор сообщения, клев был слабоват, но на поклевку выходили крупные экземпляры — иногда даже рвавшие самые ходовые и уловистые снасти.

Улов с крещенской рыбалки на озере Салтаим
Улов с крещенской рыбалки на озере Салтаим
Улов с крещенской рыбалки на озере Салтаим. Фото: «Рыбалка в Омске» (ВКонтакте/omsk_fishing)

И, есть такое подозрение, что рыбаки посетившие Салтаим первыми просто пропустили все самое интересное — ну, или не знают «верных мест»: буквально следующее же сообщение на странице рыбацкого интернет-сообщества вновь посвящено рыбалке на этом озере и вновь — ровно на сутки, с 20 по 21 января. По словам автора сообщения, с 16:00 до 21:00 клевало в режиме «нон-стоп», и хоть было много срывов, улов составил практически три ведра, а к моменту отбытия с озера — как подчеркнул мужчина, уезжать даже не хотелось, — и вовсе достиг 70 кг! Однако за результат все равно приходится «платить»: сильно подкачала погода — было очень ветрено, да и к озеру проехать тоже та еще задача — не каждый автомобиль смог бы проехать через снежные заносы (путь автора публикации проходил через Березово).

Скриншот публикации с описание особенно удачной поездки на озеро Салтаим.
Скриншот публикации с описание особенно удачной поездки на озеро Салтаим.. Фото: «Рыбалка в Омске» (ВКонтакте/omsk_fishing)

Кроме того, наблюдения любителей озерной рыбалки подтверждаются и спустя несколько дней — сегодня, например, своими результатами поделился уже другой рыбак, выходивший на лед озера 25–26 января. Результат он описал лишь одной фразой — «Клевало периодами, но задорно». Задора у рыбы, кстати, хватило на целый мешок улова.

Скриншот фотографии улова в одной из последних публикаций
Скриншот фотографии улова в одной из последних публикаций. Фото: «Рыбалка в Омске» (ВКонтакте/omsk_fishing)

Любители рыбалки в ближней черте Омска тоже не остались без улова: в последнюю неделю одним из таких рыбных мест стала улица Николая Штанина — как объяснил автор публикаций, «разведка боем» этого места оказалось успешной, а значит успех следовало закрепить. Это у энтузиаста получилось: спустя час мужчина поделился фотографиями увесистого налима, пойманного на «закидушку».

Скриншоты фото из публикации энтузиаста городской рыбалки
Скриншоты фото из публикации энтузиаста городской рыбалки. Фото: «Рыбалка в Омске» (ВКонтакте/omsk_fishing)

Но, подводя итоги нашего рыболовного анализа, стоит сказать, что, как и в любом другом хобби, в рыбной ловле главное — удовольствие от процесса. Это подтверждает и пример целой семьи, отправившейся на рыбалку в затон РЭБ: отцу семейства удалось отловить с десяток окуней, мощного судака (его, правда, почти сразу отпустили), а улов его дочери был представлен плотвой, чебаком и лещом. Кстати, гости после рыбалки горячо поблагодарили реку за возможность отдохнуть:

Скриншот одного из фото с семейной рыбалки, чьи итоги были опубликованы на прошлой неделе
Скриншот одного из фото с семейной рыбалки, чьи итоги были опубликованы на прошлой неделе. Фото: «Рыбалка в Омске» (ВКонтакте/omsk_fishing)

И это лишь некоторые истории омских рыбаков: сезон зимней рыбалки еще продолжается, а значит — еще есть возможность увлекательно провести время и «вписать» себя в историю трофейной рыбалки. Кстати, в ней может помочь наше небольшое руководство, где мы назвали самые рыбные места Омска и области.

Зимняя рыбалка в Омске и области: список мест для идеального улова
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#Илья Скобин#Общество#Омск#Социальные сети#Рыбалка#Зимняя рыбалка#Новости#Водоемы#Трофеи#Летняя рыбалка
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