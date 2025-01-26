Гонка за лидером. Омский «Авангард» стал главным претендентом на лучшего снайпера КХЛ

Posted 26 января, 06:31
Published 26 января, 06:31
Modified 26 января, 06:33
Updated 26 января, 06:33
По информации портала «БИЗНЕС Online», омский хоккейный клуб стал главным претендентом на удачливого нападающего: как отмечается, сейчас у «Авангарда» насчитывается порядка 16 продленных соглашений с игроками, но среди иностранцев нет ни одного контракта на будущий сезон — что свидетельствует о наличии места для Джоша Ливо.
Кроме того, известны и другие клубы, способные подписать лучшего бомбардира КХЛ (59 очков гол+пасс) — среди них упоминается и «Металлург». Активность этого клуба резко возросла перед дедлайном и привела к заключению соглашений с Троем Джозефсом и Борной Рендуличем — подписание Джоша Ливо создало бы перспективы для формирования новой атакующей линии. Также сообщается и о перспективах перехода игрока в НХЛ, но они признаются несколько «туманными», ведь форварду придется вернуться к игре в нижних звеньях и конкурировать с более молодыми игроками.
Не последнюю роль в вопросах возможного подписания игрока сыграли и некоторые «бытовые» моменты: например, в начале осени прошлого года хоккеисты «Салавата Юлаева» столкнулись с задержкой начисления зарплат, а когда эта ситуация повторилась и в октябре, то реакция многих игроков оказалась болезненной — вплоть до возможного бойкота матчей. К слову, как отмечается, наиболее остро на повторные задержки зарплат реагировал именно Джош Ливо.
Напомним, ранее Город55 сообщал о достижениях омских хоккеистов: сразу три игрока «Авангарда» оказались в рейтингах точности и успешности передач — высоких результатов удалось добиться Дамиру Шарипзянову, Райану Спунеру и Константину Окулову.