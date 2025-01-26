gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 января, 06:31

Published 26 января, 06:31

Modified 26 января, 06:33

Updated 26 января, 06:33

Омский «Авангард» может подписать одного из самых результативных игроков КХЛ

Гонка за лидером. Омский «Авангард» стал главным претендентом на лучшего снайпера КХЛ

26 января 2025, 06:31
Фото: gorod55.ru. Омский «Авангард» может подписать одного из самых результативных игроков КХЛ

Омский «Авангард» может подписать одного из лучших игроков КХЛ — Джоша Ливо

Форвард Джош Ливо, выступающий в текущем сезоне за «Салават Юлаев», уже успел серьезно отличиться: например, забив 4 хет-трика в одном чемпионате впервые за всю 16-летнюю историю КХЛ. А значит, многие крупные клубы уже имеют «виды» на игрока — омский «Авангард» не стал исключением.

По информации портала «БИЗНЕС Online», омский хоккейный клуб стал главным претендентом на удачливого нападающего: как отмечается, сейчас у «Авангарда» насчитывается порядка 16 продленных соглашений с игроками, но среди иностранцев нет ни одного контракта на будущий сезон — что свидетельствует о наличии места для Джоша Ливо.

Кроме того, известны и другие клубы, способные подписать лучшего бомбардира КХЛ (59 очков гол+пасс) — среди них упоминается и «Металлург». Активность этого клуба резко возросла перед дедлайном и привела к заключению соглашений с Троем Джозефсом и Борной Рендуличем — подписание Джоша Ливо создало бы перспективы для формирования новой атакующей линии. Также сообщается и о перспективах перехода игрока в НХЛ, но они признаются несколько «туманными», ведь форварду придется вернуться к игре в нижних звеньях и конкурировать с более молодыми игроками.

Не последнюю роль в вопросах возможного подписания игрока сыграли и некоторые «бытовые» моменты: например, в начале осени прошлого года хоккеисты «Салавата Юлаева» столкнулись с задержкой начисления зарплат, а когда эта ситуация повторилась и в октябре, то реакция многих игроков оказалась болезненной — вплоть до возможного бойкота матчей. К слову, как отмечается, наиболее остро на повторные задержки зарплат реагировал именно Джош Ливо.

Напомним, ранее Город55 сообщал о достижениях омских хоккеистов: сразу три игрока «Авангарда» оказались в рейтингах точности и успешности передач — высоких результатов удалось добиться Дамиру Шарипзянову, Райану Спунеру и Константину Окулову.

Три игрока «Авангарда» стали одними из лучших в КХЛ по точности передач
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#КХЛ#Зарплаты#Новости#Салават Юлаев#Джош Ливо
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика