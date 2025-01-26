Гонка за лидером. Омский «Авангард» стал главным претендентом на лучшего снайпера КХЛ

Кроме того, известны и другие клубы, способные подписать лучшего бомбардира КХЛ (59 очков гол+пасс) — среди них упоминается и «Металлург». Активность этого клуба резко возросла перед дедлайном и привела к заключению соглашений с Троем Джозефсом и Борной Рендуличем — подписание Джоша Ливо создало бы перспективы для формирования новой атакующей линии. Также сообщается и о перспективах перехода игрока в НХЛ, но они признаются несколько «туманными», ведь форварду придется вернуться к игре в нижних звеньях и конкурировать с более молодыми игроками.