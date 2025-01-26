ДТП с автобусом, рост цен и тарифов, штурм кадетского корпуса. Омск в воскресенье

Именно так омский историк Игорь Коновалов предложил на казачьем круге сохранить и историческое здание, и — идентичность местных казаков, чьи заведения разбросаны по всему городу. И, по словам Игоря Коновалова, уже было слишком много обещаний «когда-то заселить в него казаков» — а значит, пора хоть как-то действовать. На всякий случай напомним, что к истории нужно относиться бережно — тем более к зданию, чья судьба толком и не определена: часть кадетского корпуса накануне и вовсе лишили статуса памятника.