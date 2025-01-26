ДТП с автобусом, рост цен и тарифов, штурм кадетского корпуса. Омск в воскресенье

Posted 26 января, 14:13
Published 26 января, 14:13
Modified 26 января, 14:15
Updated 26 января, 14:15
Именно так омский историк Игорь Коновалов предложил на казачьем круге сохранить и историческое здание, и — идентичность местных казаков, чьи заведения разбросаны по всему городу. И, по словам Игоря Коновалова, уже было слишком много обещаний «когда-то заселить в него казаков» — а значит, пора хоть как-то действовать. На всякий случай напомним, что к истории нужно относиться бережно — тем более к зданию, чья судьба толком и не определена: часть кадетского корпуса накануне и вовсе лишили статуса памятника.
К сожалению, к таким выводам пришли и Минфин и сразу два территориальных органов статистики. Все же, место в тройке лидеров — почетно, но не в случае, когда это рейтинг сравнения самых дорогих коммунальных услуг в сибирских регионах. Ну, а чай просто подорожал: рынок — сам себе экосистема, и цены могут «плавать» в зависимости от сезона или периода времени. Но конкретно в январе они ползли вверх:
Услуги пассажирских перевозок не просто так подвергают страхованию — все же, люди, севшие в салон транспорта доверяют водителям свои жизни. Однако на дороге они чаще зависят от других участников движения. ДТП, произошедшее сегодня на перекрестке улиц Масленникова и Жукова только подтверждает. К счастью, обошлось без жертв, но медпомощь все же потребовалась одному из пассажиров: