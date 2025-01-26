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Posted 26 января, 14:13

Published 26 января, 14:13

Modified 26 января, 14:15

Updated 26 января, 14:15

ДТП с автобусом, рост цен и тарифов, штурм кадетского корпуса. Омск в воскресенье

ДТП с автобусом, рост цен и тарифов, штурм кадетского корпуса. Омск в воскресенье

26 января 2025, 14:13
Фото: gorod55.ru.
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. «Штурм» кадетского корпуса.

Именно так омский историк Игорь Коновалов предложил на казачьем круге сохранить и историческое здание, и — идентичность местных казаков, чьи заведения разбросаны по всему городу. И, по словам Игоря Коновалова, уже было слишком много обещаний «когда-то заселить в него казаков» — а значит, пора хоть как-то действовать. На всякий случай напомним, что к истории нужно относиться бережно — тем более к зданию, чья судьба толком и не определена: часть кадетского корпуса накануне и вовсе лишили статуса памятника.

Омский историк Игорь Коновалов призвал казаков «брать штурмом» кадетский корпус
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Новость №2. Цены на чай и «коммуналку».

К сожалению, к таким выводам пришли и Минфин и сразу два территориальных органов статистики. Все же, место в тройке лидеров — почетно, но не в случае, когда это рейтинг сравнения самых дорогих коммунальных услуг в сибирских регионах. Ну, а чай просто подорожал: рынок — сам себе экосистема, и цены могут «плавать» в зависимости от сезона или периода времени. Но конкретно в январе они ползли вверх:

Почти как масло. В Омской области выросли цены на самый повседневный продукт
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Новость №3. Авария в центре города.

Услуги пассажирских перевозок не просто так подвергают страхованию — все же, люди, севшие в салон транспорта доверяют водителям свои жизни. Однако на дороге они чаще зависят от других участников движения. ДТП, произошедшее сегодня на перекрестке улиц Масленникова и Жукова только подтверждает. К счастью, обошлось без жертв, но медпомощь все же потребовалась одному из пассажиров:

Столкновение маршрутки и авто в центре Омска стало причиной травм одной из пассажирок
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#Илья Скобин#ДТП#Омск#Тарифы#Автобус#Коммунальные услуги#Рост цен#Новости#Итоги дня#Кадетский корпус
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