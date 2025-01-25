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Posted 25 января, 13:24

Published 25 января, 13:24

Modified 25 января, 13:26

Updated 25 января, 13:26

В центре Омска продают шикарную восьмикомнатную квартиру с библиотекой

В центре Омска продают шикарную восьмикомнатную квартиру с библиотекой

25 января 2025, 13:24
Фото: 1MI.
Она имеет площадь 178 квадратных метров.

В Омске на улице Лермонтова продают восьмикомнатную квартиру. Цена жилья с гостиной, залом, четырьмя спальнями, библиотекой, гардеробной, кухней, несколькими санузлами составляет 22 миллиона рублей.

Квартира имеет площадь 178 кв. м. Окна выходят прямо на Музыкальный театр.

«Отделка квартиры выполнена в постельных тонах, 3 санузла в кафеле, качественная сантехника и санфаянс. Хорошим бонусом является наличие оборудованной кладовой в подъезде, для хранения чего-либо, например, овощей, заготовок и прочего», — говорится в объявлении.
Фото: Авито

Отмечается, что дом, где располагается квартира, 1995 года постройки, он имеет восемь этажей.

Фото: Яндекс Карты
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#Ольга Скворцова#Бизнес#Недвижимость#Омск#Квартира#Библиотека#Музыкальный театр#Цена#Кладовая
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