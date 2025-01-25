В центре Омска продают шикарную восьмикомнатную квартиру с библиотекой

Posted 25 января, 13:24
Published 25 января, 13:24
Modified 25 января, 13:26
Updated 25 января, 13:26
В Омске на улице Лермонтова продают восьмикомнатную квартиру. Цена жилья с гостиной, залом, четырьмя спальнями, библиотекой, гардеробной, кухней, несколькими санузлами составляет 22 миллиона рублей.
Квартира имеет площадь 178 кв. м. Окна выходят прямо на Музыкальный театр.
«Отделка квартиры выполнена в постельных тонах, 3 санузла в кафеле, качественная сантехника и санфаянс. Хорошим бонусом является наличие оборудованной кладовой в подъезде, для хранения чего-либо, например, овощей, заготовок и прочего», — говорится в объявлении.
Отмечается, что дом, где располагается квартира, 1995 года постройки, он имеет восемь этажей.