В Омске полностью закроют мост у Телецентра. Объясняем, почему

Posted 25 января, 11:22
Published 25 января, 11:22
Modified 25 января, 11:24
Updated 25 января, 11:24
В ночь с 25 на 26 января в Омске полностью перекроют мост 60-летия ВЛКСМ. По нему нельзя будет проехать с 0:00 до 5:00, сообщили в департаменте транспорта.
Ночью проезжую часть будут чистить от снега и наледи. Автомобилистов просят при планировании поездок учитывать вводимые ограничения.
Ранее мэр Сергей Шелест рассказал о грядущих планах на весну касаемо моста у Телецентра. Градоначальник сообщил, что на данный момент введенное реверсивное движение — самый удобный вариант. Однако из-за того, что помимо ремонта моста идет перекладка теплосети, реализовать идею с сохранением полноценного заезда на мост не удалось. Поэтому в планах: сделать полноценный заезд на мост в две полосы в обе стороны.