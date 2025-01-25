В Омске полностью закроют мост у Телецентра. Объясняем, почему

Ранее мэр Сергей Шелест рассказал о грядущих планах на весну касаемо моста у Телецентра. Градоначальник сообщил, что на данный момент введенное реверсивное движение — самый удобный вариант. Однако из-за того, что помимо ремонта моста идет перекладка теплосети, реализовать идею с сохранением полноценного заезда на мост не удалось. Поэтому в планах: сделать полноценный заезд на мост в две полосы в обе стороны.