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Posted 25 января, 11:22

Published 25 января, 11:22

Modified 25 января, 11:24

Updated 25 января, 11:24

Ночью в Омске полностью перекроют мост у Телецентра

В Омске полностью закроют мост у Телецентра. Объясняем, почему

25 января 2025, 11:22
Фото: 1MI.

Ночью в Омске полностью перекроют мост у Телецентра

Изменения будут действовать до пяти утра.

В ночь с 25 на 26 января в Омске полностью перекроют мост 60-летия ВЛКСМ. По нему нельзя будет проехать с 0:00 до 5:00, сообщили в департаменте транспорта.

Ночью проезжую часть будут чистить от снега и наледи. Автомобилистов просят при планировании поездок учитывать вводимые ограничения.

Ранее мэр Сергей Шелест рассказал о грядущих планах на весну касаемо моста у Телецентра. Градоначальник сообщил, что на данный момент введенное реверсивное движение — самый удобный вариант. Однако из-за того, что помимо ремонта моста идет перекладка теплосети, реализовать идею с сохранением полноценного заезда на мост не удалось. Поэтому в планах: сделать полноценный заезд на мост в две полосы в обе стороны.

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#Ольга Скворцова#Транспорт#Снег#Ремонт#Омск#Мост#Сергей Шелест#Наледь#Телецентр
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