«Уже подснежники цветут». Омичей предупредили о раннем пробуждении клещей в 2025 году

По данным Роспотребнадзора, в России встречаются представители иксодовых клещей: Ixodes, Haemaphysalis, Dermacentor, Hyalomma, Rhipicephalus. Они являются переносчиками вируса клещевого энцефалита, ку-лихорадки, туляремии, североазиатского клещевого риккетсиоза, моноцитарного эрлихиоза человека (МЭЧ), гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ) и некоторых других болезней. Чаще всего иксодовые клещи активизируются два раза в год: с апреля по май и с августа по сентябрь.