«Уже подснежники цветут». Омичей предупредили о раннем пробуждении клещей в 2025 году

Posted 25 января, 03:01
Published 25 января, 03:01
Modified 25 января, 04:30
Updated 25 января, 04:30
В этом году клещи могут проснуться раньше срока, заявили в Роспотребнадзоре. Причиной повышенной активности животных стала аномально теплая зима.
В большинстве регионов страны сезон активности клещей начинается в апреле, когда температура воздуха поднимается выше нуля и появляются первые проталины. Но в этом году все несколько иначе: специалисты сравнили нынешнюю ситуацию с малоснежной зимой 2014 года, когда положительные температуры регулярно фиксировали с 12 февраля.
«В связи с ранним потеплением сезон присасывания клещей начался не во второй половине апреля, как обычно, а в середине марта, то есть на месяц раньше. Такое может повториться и в этом году, но для разных регионов ситуация из-за большого разнообразия природных условий будет отличаться», — отметили в Роспотребнадзоре.
На вопрос о том, могут ли клещи проснуться раньше в Омске, Городу55 ответил заведующий кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, д. м. н., доцент Николай Николаев.
«Роспотребнадзор говорит это для европейских регионов — там уже и подснежники цветут. У нас пока снег и морозы — ни о каком пробуждении клещей сейчас, как и в феврале, и, наверное, в марте речи быть не может», — сообщил Николаев.
По данным Роспотребнадзора, в России встречаются представители иксодовых клещей: Ixodes, Haemaphysalis, Dermacentor, Hyalomma, Rhipicephalus. Они являются переносчиками вируса клещевого энцефалита, ку-лихорадки, туляремии, североазиатского клещевого риккетсиоза, моноцитарного эрлихиоза человека (МЭЧ), гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ) и некоторых других болезней. Чаще всего иксодовые клещи активизируются два раза в год: с апреля по май и с августа по сентябрь.