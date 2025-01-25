Сегодня в Омске: зарплаты фельдшеров, отмена реверса и проверка ТЭЦ-5

Такое решение было принято из-за жалоб омичей. В начале января горожане заметили на машинах налет серого цвета, который замечали как в центре города, так и на окраинах. Некоторые омичи даже публиковали видео, как собирают пепел с окон в квартирах. Также по традиции они жаловались на неприятный запах на улице.