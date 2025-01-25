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Posted 25 января, 12:51

Published 25 января, 12:51

Modified 25 января, 12:53

Updated 25 января, 12:53

Сегодня в Омске: зарплаты фельдшеров, отмена реверса и проверка ТЭЦ-5

Сегодня в Омске: зарплаты фельдшеров, отмена реверса и проверка ТЭЦ-5

25 января 2025, 12:51
Фото: 1MI.
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В минздраве назвали зарплаты водителей и фельдшеров скорой помощи в Омске

По итогам 2024 года средний заработок фельдшеров скорой составил 58 045 рублей, а водителей — 56 895 рублей. С 2023 года зарплаты этих сотрудников выросли на 125%, однако все равно не дотягивают до средних по региону — 65 133 рубля.

роме того, в Омской области проблемы с водительскими кадрами наблюдаются не только в муниципальных пассажирских предприятиях, но и на скорой помощи.

Меньше средней. Названы зарплаты омских водителей и фельдшеров скорой
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Новость №2. Шелест рассказал, в каком случае с моста у Телецентра уберут реверс

Градоначальник сообщил, что в ситуации с мостом на данный момент реверс — самый удобный и оптимальный вариант. Однако из-за того, что помимо ремонта моста идет перекладка теплосети, реализовать идею с сохранением полноценного заезда на мост не удалось. Однако этот вопрос будет обсуждаться с подрядчиками.

Мэр добавил, что в планах: сделать грядущей весной полноценный заезд на мост в две полосы в обе стороны.

Мэр Шелест рассказал, в каком случае с омского моста у Телецентра уберут реверс
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Новость №3. Омскую ТЭЦ-5 проверит Росприроднадзор из-за сильных выбросов

Такое решение было принято из-за жалоб омичей. В начале января горожане заметили на машинах налет серого цвета, который замечали как в центре города, так и на окраинах. Некоторые омичи даже публиковали видео, как собирают пепел с окон в квартирах. Также по традиции они жаловались на неприятный запах на улице.

В итоге Сибирское управление Росприроднадзора с 16 по 29 января по требованию прокуратуры Омской области проводит внеплановую выездную проверку в отношении структурного подразделения «ТЭЦ-5» АО «ТГК-11».

«Пеплом посыпало». Омскую ТЭЦ-5 проверит Росприроднадзор из-за сильных выбросов
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#Ольга Скворцова#Омск#Прокуратура#Выбросы#Мост#Жалобы#Скорая помощь#Зарплаты#Росприроднадзор#ТГК-11#Проблемы#ТЭЦ-5
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