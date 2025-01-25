«Рыба тухлая, рис — полное дно»: народный рейтинг суши-баров Омска

Сегодня японская кухня очень популярна у россиян, в том числе у омичей. Наверное, каждый заказывал доставку роллов на дом или ходил в суши-бары. Только вот насладиться вкусными блюдами можно далеко не во всех заведениях общепита. Город55 изучил отзывы об омских суши-барах в 2ГИС (в расчет мы брали заведения, о которых оставлено 10 и больше отзывов, — прим. Ред.).