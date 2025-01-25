«Рыба тухлая, рис — полное дно»: народный рейтинг суши-баров Омска

Posted 25 января, 05:01
Published 25 января, 05:01
Modified 25 января, 05:01
Updated 25 января, 05:01
Сегодня японская кухня очень популярна у россиян, в том числе у омичей. Наверное, каждый заказывал доставку роллов на дом или ходил в суши-бары. Только вот насладиться вкусными блюдами можно далеко не во всех заведениях общепита. Город55 изучил отзывы об омских суши-барах в 2ГИС (в расчет мы брали заведения, о которых оставлено 10 и больше отзывов, — прим. Ред.).
Открывает рейтинг точек общепита, где можно заказать роллы — «Салмон ролл» на улице 10 лет Октября, 109. Это место получает от посетителей, судя по отзывам, 5 баллов.
«Это что-то шедевральное. Я очень придирчивый к ролам, но то что вы делаете это искусство. Сыр очень вкусный, все в меру. Жаль, что я не знал о вас раньше», — написал в ноябре прошлого года.
Такой восторг разделили не все, но в целом у этого суши-бара нет отрицательных отзывов.
«Роллы понравились. Все кроме жареного лосося с помидоркой, но это дело вкуса. Рыба свежая, роллы достаточно крупные, рис не сухой. Будем брать еще», — рассказала омичка Татьяна.
Точка общепита, которая находится на проспекте Мира, 10, получает от жителей и гостей Омска также 5 баллов.
«Просто обалденное место! Суши-роллы огонь, очень все вкусно всегда и быстро», — написала в отзывах Александра.
Из 27 комментариев нет ни одного отрицательного.
«Ставлю оценку 5. Суши большие, свежие и вкусные! Надеюсь не потому, что заказали первый раз. Планируем и еще заказывать. Есть одно „но“ — режьте огурцы в роллы помельче. Ну, а так супер, спасибо», — написала Мария в январе этого года.
Замыкают ТОП суши-баров с рейтингом 5 баллов — «Лютые роллы». Павильон находится на 70 лет Октября, 9/3.
«Бежали домой, поняли, что хотим ролы. Забежали практически перед закрытием. Нужно было быстро. И за 5 минут мы получили две порции обалденных роллов. Колесики огромные, рыба свежая, сыр нежнейший. Очень понравилось. Я рада, что мы проходили именно там. А вообще люблю замечать людей, су-шеф очень внимательный, аккуратный и приятный, я ему отдельную благодарность хотела бы сказать», — написала Наталья две недели назад.
«Ребята, роллы бомба! Всем рекомендую, получила огромное удовольствие. Темпура просто супер. Думаю, что еще много раз буду приходить к вам за вкусняшками. Молодцы, спасибо».
Что касается самых низко оцениваемых точек общепита, где можно полакомиться роллами, то одной из них оказался суши-бар на улице 5-я Крайняя, 14. Его рейтинг составил 3,2 балла.
«Не очень, и рыба протухшая походу», — написал омич в конце декабря прошлого года.
«Осталась расстроенная и голодная, сожалею, что не прочитала отзывы перед тем, как что-то заказывать. По итогу деньги на ветер и эти суши, утопленные в соусе… Как их есть по-вашему? Я надеюсь никто еще не отравился».
Положительные отзывы от клиентов, впрочем, тоже нашлись, несмотря на такую незавидную оценку.
«Ребята, это просто самые вкусные суши, что я пробовала, свежие, нежные. Прям вау. Оператор вежливый, помог выбрать какие роллы заказать, сориентировал по стоимости».
Суши-бар на 21-й Амурской, 22Б. Он получил от жителей и гостей областного центра только 3 балла.
«Пришлось поиметь дело с этой забегаловкой. Вчера заказал сет, курьер опоздал, суши хуже этих не встречал. Курица на вкус и вид старая, заветренная, но админы утверждают, что все свежее, по факту — нет! Не советую от слова совсем, рис полное дно», — написал Максим 7 января.
Большинство отзывов об этой точке общепита негативные, но несмотря на это, нашли и те, кто поставил высокую оценку.
«Заказывала вчера роллы, они были божественны, не разваливались, как в некоторых дорогих доставках. И главное — вкусные. И еще положили два кусочка пиццы на дегустацию, что очень порадовало. Имбирь не крашенный, как обычно бывает. В общем отличное заведение».
Замыкает АнтиТОП суши-баров «Сакура-суши». Заведение находится на улице 3-я Железнодорожная, 11. Это место получает от омичей только 2,3 балла.
«Повар с недовольным лицом сделала роллы, а они разваливаются и непонятного размера. Рыба тухлая, невозможно было есть, крайне возмущена. Извините, за что отдала деньги? Им видимо вообще пофиг на отзывы, они их даже не читают. И на горячей линии тоже только нагрубили и кинули трубку. Не советую этот ресторан, если не хотите испортить настроение».
«Ужас, просто ужас, размеры непонятны, рис разваливается, попки не отрезаны. Просто на ветер 700 рублей, спасибо за то, что хоть соусы вкусные!».
Но разочарованы качеством еды из этой точки общепита оказались не все посетители.
«Часто беру тут роллы, очень вкусные, даже неожиданно, потому что все по приятной цене! Особенно радуют роллы с рыбой — всегда свежие, и сыра не жалеют. Повара приветливые и всегда подскажут в выборе. Всем советую это место».
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