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Posted 25 января, 04:48

Published 25 января, 04:48

Modified 25 января, 04:50

Updated 25 января, 04:50

Омичи высказались о решении властей сделать платные парковки в городе

«Разгоняют офисный планктон»: омичи высказались о решении сделать платные парковки

25 января 2025, 04:48
Фото: 1MI.

Омичи высказались о решении властей сделать платные парковки в городе

Мэрия планирует с помощью этого инструмента улучшить транспортную ситуацию в городе.

В Омске появятся платные парковки. Оборудовать площадки мэрия планирует за счет концессионеров. Пять организаций уже выразили готовность. Договоры с ними заключат в этом году.

Платные парковки должны появиться в течение полугода после заключения концессионного соглашения. Оборудуют места в Центральном округе. Чиновники считают, что это улучшит транспортную ситуацию и освободит центр города от незаконных парковок.

В комментариях под постом Города55 омичи высказали свое мнение насчет оборудования платных парковок в городе.

«Где ни открывают платные парковки, они в итоге стоят пустые, а поблизости все мыслимые места забиты, и на проезжей части в итоге паркуются»;
«Так разгоняют офисный планктон. А то приехали, машины бросили и пошли на работу, или студенты на учебу. А покупатели тех же торговых центров не могут припарковаться. А так за час 30-50 рублей заплатил и встал спокойно»;
«И деньги будут капать этим самым хозяевам парковок, а не в бюджет города»;
«И так уже все дворы забиты своими и чужими машинами. На машину деньги есть, а на парковку нет. И ставят уже машины на тротуары на самых чистых местах»;
«Улучшатся только хозяев карманы. Так-то в центре не припаркуешься, а теперь получается и вообще не встанешь из-за таких цен платных парковок, будут ставить где попало».
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#Ольга Скворцова#Транспорт#Омск#Мэрия#Парковка#Жители#Автомобили#Торговые центры#Концессия#Центральный округ
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