«Разгоняют офисный планктон»: омичи высказались о решении сделать платные парковки

Posted 25 января, 04:48
Published 25 января, 04:48
Modified 25 января, 04:50
Updated 25 января, 04:50
В Омске появятся платные парковки. Оборудовать площадки мэрия планирует за счет концессионеров. Пять организаций уже выразили готовность. Договоры с ними заключат в этом году.
Платные парковки должны появиться в течение полугода после заключения концессионного соглашения. Оборудуют места в Центральном округе. Чиновники считают, что это улучшит транспортную ситуацию и освободит центр города от незаконных парковок.
В комментариях под постом Города55 омичи высказали свое мнение насчет оборудования платных парковок в городе.
«Где ни открывают платные парковки, они в итоге стоят пустые, а поблизости все мыслимые места забиты, и на проезжей части в итоге паркуются»;
«Так разгоняют офисный планктон. А то приехали, машины бросили и пошли на работу, или студенты на учебу. А покупатели тех же торговых центров не могут припарковаться. А так за час 30-50 рублей заплатил и встал спокойно»;
«И деньги будут капать этим самым хозяевам парковок, а не в бюджет города»;
«И так уже все дворы забиты своими и чужими машинами. На машину деньги есть, а на парковку нет. И ставят уже машины на тротуары на самых чистых местах»;
«Улучшатся только хозяев карманы. Так-то в центре не припаркуешься, а теперь получается и вообще не встанешь из-за таких цен платных парковок, будут ставить где попало».