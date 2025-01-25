gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 января, 11:55

Published 25 января, 11:55

Modified 25 января, 11:57

Updated 25 января, 11:57

Путин присвоил почетные звания врачам и чиновнице из Омской области

Путин присвоил почетные звания врачам и чиновнице из Омской области

25 января 2025, 11:55
Фото: Изображение Midjourney.
Указ опубликован 24 января.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ № 40 «О награждении государственными наградами Российской Федерации». По данным документа, звания «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоены двум специалистам из Омской области — Ларисе Хамовой, которая возглавляет лабораторию БУЗОО «Областная клиническая больница» и Сергею Хамову — заведующему отделением БУЗОО «ОКБ».

Также, согласно указу Владимира Путина, почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» присвоено чиновнице Елене Бацевич. Она является начальником управления физической культуры, спорта и антидопингового обеспечения министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.

Меньше средней. Названы зарплаты омских водителей и фельдшеров скорой
Узнать подробнее
#Ольга Скворцова#Общество#Спорт#Омская область#Путин#Государственные награды#Физическая культура
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика