Путин присвоил почетные звания врачам и чиновнице из Омской области

Также, согласно указу Владимира Путина, почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» присвоено чиновнице Елене Бацевич. Она является начальником управления физической культуры, спорта и антидопингового обеспечения министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.