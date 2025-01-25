Путин присвоил почетные звания врачам и чиновнице из Омской области

Posted 25 января, 11:55
Published 25 января, 11:55
Modified 25 января, 11:57
Updated 25 января, 11:57
Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ № 40 «О награждении государственными наградами Российской Федерации». По данным документа, звания «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоены двум специалистам из Омской области — Ларисе Хамовой, которая возглавляет лабораторию БУЗОО «Областная клиническая больница» и Сергею Хамову — заведующему отделением БУЗОО «ОКБ».
Также, согласно указу Владимира Путина, почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» присвоено чиновнице Елене Бацевич. Она является начальником управления физической культуры, спорта и антидопингового обеспечения министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.