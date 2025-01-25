Помимо морозной погоды омичей ждет еще одна неприятность

Posted 25 января, 13:08
Published 25 января, 13:08
Modified 25 января, 13:11
Updated 25 января, 13:11
По информации ученых Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, ближайшие два дня магнитосфера Земли будет в состоянии возбуждения. Это явление связано с активностью Солнца, которое оказывает влияние на магнитное поле нашей планеты.
Так, по данным специалистов, 26 и 27 января омичей ждет магнитная буря слабой интенсивности. Несмотря на это, она может оказать влияние на самочувствие некоторых людей, особенно тех, кто чувствителен к изменениям в магнитном поле. Метеозависимых в период бурь могут беспокоить головная боль, слабость, головокружение, скачки артериального давления.
Отметим, что уже 28 января ситуация стабилизируется, и магнитосфера Земли снова вернется к спокойному состоянию. Однако в начале февраля омичей вновь ждет сюрприз от «космической погоды».