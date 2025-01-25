Помимо морозной погоды омичей ждет еще одна неприятность

Так, по данным специалистов, 26 и 27 января омичей ждет магнитная буря слабой интенсивности. Несмотря на это, она может оказать влияние на самочувствие некоторых людей, особенно тех, кто чувствителен к изменениям в магнитном поле. Метеозависимых в период бурь могут беспокоить головная боль, слабость, головокружение, скачки артериального давления.