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Posted 25 января, 13:08

Published 25 января, 13:08

Modified 25 января, 13:11

Updated 25 января, 13:11

Помимо морозной погоды омичей ждет еще одна неприятность

Помимо морозной погоды омичей ждет еще одна неприятность

25 января 2025, 13:08
Фото: 1MI.
Ее влияние жители региона почувствуют в ближайшие дни.

По информации ученых Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, ближайшие два дня магнитосфера Земли будет в состоянии возбуждения. Это явление связано с активностью Солнца, которое оказывает влияние на магнитное поле нашей планеты.

Так, по данным специалистов, 26 и 27 января омичей ждет магнитная буря слабой интенсивности. Несмотря на это, она может оказать влияние на самочувствие некоторых людей, особенно тех, кто чувствителен к изменениям в магнитном поле. Метеозависимых в период бурь могут беспокоить головная боль, слабость, головокружение, скачки артериального давления.

Прогноз магнитных бурь
Прогноз магнитных бурь. Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Отметим, что уже 28 января ситуация стабилизируется, и магнитосфера Земли снова вернется к спокойному состоянию. Однако в начале февраля омичей вновь ждет сюрприз от «космической погоды».

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#Ольга Скворцова#Наука#Погода#Омск#Солнце#Магнитная буря
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