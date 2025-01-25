Омичи останутся без отопления из-за аварии на трубопроводе

Posted 25 января, 07:36
Published 25 января, 07:36
Modified 25 января, 07:39
Updated 25 января, 07:39
Днем в пятницу, 24 января, омичи пожаловались, что между домами №2 и 4 по улице Игоря Мишина разрушился асфальт, и из образовавшихся ям идет пар. Сообщение об этом появилось в паблике «Типичный Омск».
«Пока просто перегородили дорогу. Однако люди полагают, что этого недостаточно», — сообщил очевидец происходящего.
Городская администрация отреагировала на жалобу. В мэрии сообщили, что по адресу улица Игоря Мишина, 2 повредился подземный трубопровод. В связи с этим специалисты «Тепловой компании» провели обследование и подготовительные работы, а также выставили ограждение.
«Учитывая низкие температуры воздуха и с целью избежать отключения потребителей от теплоснабжения, принято решение провести ремонтные работы в понедельник, 27 января. Повреждение будет находиться под контролем специалистов. Приносим извинения за временные неудобства», — добавили в мэрии.