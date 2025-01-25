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Posted 25 января, 07:36

Published 25 января, 07:36

Modified 25 января, 07:39

Updated 25 января, 07:39

В Омске из-за повреждения трубопровода жители Московски останутся без отопления

Омичи останутся без отопления из-за аварии на трубопроводе

25 января 2025, 07:36
Фото: 1MI.

В Омске из-за повреждения трубопровода жители Московски останутся без отопления

Неприятности застали жителей Московки. В мэрии рассказали, когда поломку будут устранять.

Днем в пятницу, 24 января, омичи пожаловались, что между домами №2 и 4 по улице Игоря Мишина разрушился асфальт, и из образовавшихся ям идет пар. Сообщение об этом появилось в паблике «Типичный Омск».

«Пока просто перегородили дорогу. Однако люди полагают, что этого недостаточно», — сообщил очевидец происходящего.
Фото: Скриншот с паблика «Типичный Омск»

Городская администрация отреагировала на жалобу. В мэрии сообщили, что по адресу улица Игоря Мишина, 2 повредился подземный трубопровод. В связи с этим специалисты «Тепловой компании» провели обследование и подготовительные работы, а также выставили ограждение.

«Учитывая низкие температуры воздуха и с целью избежать отключения потребителей от теплоснабжения, принято решение провести ремонтные работы в понедельник, 27 января. Повреждение будет находиться под контролем специалистов. Приносим извинения за временные неудобства», — добавили в мэрии.
#Ольга Скворцова#Общество#Омск
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