Новорожденную девочку в Омской области назвали древним ангельским именем

Posted 25 января, 12:35
Published 25 января, 12:35
Modified 25 января, 12:37
Updated 25 января, 12:37
Портал ЗАГС обновил информацию о том, как омичи называют своих новорожденных детей в 2025 году. Рассказываем, какие имена, по данным ведомства, вошли в список самых редких и популярных.
Так, девочек теперь чаще всего называют Ева (26), Анна (21), Мария (19), Василиса (18) и Валерия (17), а мальчиков — Михаил (26), Артем (21), Матвей (20), Иван и Дмитрий (по 18).
Среди необычных имен для девочек можно отметить имена Данелия, Раяна, Татевик, Нелли и Марта. У мальчиков в этом списке выделяются — Алин, Василий, Ерасыл, Мартин и Альвиан.
Имя Василиса, ставшее одним из самых популярных, имеет греческое происхождение. Это женская форма имени Василий, означающего «царь» или «владыка», которое, кстати, сейчас является одним из самых редких. Примечательно, что в древности имя Василиса использовалось для обозначения женщин царского рода или тех, кто обладал особым статусом.
Интересно, что имя Татевик имеет несколько версий происхождения: «ангел» (путь праведный + дающий крылья + путь предков), «блестящий» и «древний».
Добавим, что в 2024 году в регионе больше всего родилось Софий (297) и Александров (300). Ранее Город55 писал, что в Омской области родилась «принцесса из далекой галактики».