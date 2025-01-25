Новорожденную девочку в Омской области назвали древним ангельским именем

Имя Василиса, ставшее одним из самых популярных, имеет греческое происхождение. Это женская форма имени Василий, означающего «царь» или «владыка», которое, кстати, сейчас является одним из самых редких. Примечательно, что в древности имя Василиса использовалось для обозначения женщин царского рода или тех, кто обладал особым статусом.