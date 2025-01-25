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Posted 25 января, 12:35

Published 25 января, 12:35

Modified 25 января, 12:37

Updated 25 января, 12:37

Имя Василий стало одним из самых редких в Омской области

Новорожденную девочку в Омской области назвали древним ангельским именем

25 января 2025, 12:35
Фото: 1MI.

Имя Василий стало одним из самых редких в Омской области

Наряду с самыми популярными вариантами омичи выбирали необычные имена.

Портал ЗАГС обновил информацию о том, как омичи называют своих новорожденных детей в 2025 году. Рассказываем, какие имена, по данным ведомства, вошли в список самых редких и популярных.

Так, девочек теперь чаще всего называют Ева (26), Анна (21), Мария (19), Василиса (18) и Валерия (17), а мальчиков — Михаил (26), Артем (21), Матвей (20), Иван и Дмитрий (по 18).

Среди необычных имен для девочек можно отметить имена Данелия, Раяна, Татевик, Нелли и Марта. У мальчиков в этом списке выделяются — Алин, Василий, Ерасыл, Мартин и Альвиан.

Редкие имена для новорожденных в Омской области.
Популярные имена для новорожденных в Омской области.
Редкие имена для новорожденных в Омской области.. Фото: ЗАГС

Имя Василиса, ставшее одним из самых популярных, имеет греческое происхождение. Это женская форма имени Василий, означающего «царь» или «владыка», которое, кстати, сейчас является одним из самых редких. Примечательно, что в древности имя Василиса использовалось для обозначения женщин царского рода или тех, кто обладал особым статусом.

Интересно, что имя Татевик имеет несколько версий происхождения: «ангел» (путь праведный + дающий крылья + путь предков), «блестящий» и «древний».

Добавим, что в 2024 году в регионе больше всего родилось Софий (297) и Александров (300). Ранее Город55 писал, что в Омской области родилась «принцесса из далекой галактики».

Родившейся в Омской области девочке дали удивительное и красивое имя
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#Ольга Скворцова#Омск#Омская область#ЗАГС#Имена#Редкие имена#Новорожденные#Михаил#Артем#София#Популярные имена
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