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Posted 25 января, 07:56

Published 25 января, 07:56

Modified 25 января, 07:58

Updated 25 января, 07:58

На Омскую область обрушится мощный циклон с затяжными снегопадами

На Омскую область обрушится мощный циклон с затяжными снегопадами

25 января 2025, 07:56
Фото: Изображение Midjourney.
Погода устроит температурные качели в начале февраля.

После морозов в Омскую область ненадолго придет потепление, а вместе с ним и снегопады. По данным сервиса Ventusky, на следующей неделе, с 27 по 30 января температура воздух будет в пределах -10… -13 градусов, 31-го числа — -13… -15 градусов.

1 февраля прогнозируют потепление до -4 градусов, однако со 2-го числа снова похолодает до -10… -12 градусов. А с 4 февраля на регион обрушится циклон с затяжными снегопадами. Осадки будут выпадать вплоть до 7 февраля.

Погода в феврале
Погода в феврале. Фото: Ventusky

Добавим, что, по прогнозу Гидрометцентра России, грядущая весна в Омской области начнется с погодных аномалий. Так, по данным синоптиков, большая часть Сибирского федерального округа, в том числе наш регион, окажется в зоне, где среднемесячная температура воздуха окажется выше обычного.

Такой весны еще не было: март в Омской области начнется с аномальной погоды
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#Ольга Скворцова#Общество#Погода#Омск#Потепление#Снегопады#Морозы
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