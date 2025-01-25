На Омскую область обрушится мощный циклон с затяжными снегопадами

После морозов в Омскую область ненадолго придет потепление, а вместе с ним и снегопады. По данным сервиса Ventusky, на следующей неделе, с 27 по 30 января температура воздух будет в пределах -10… -13 градусов, 31-го числа — -13… -15 градусов.