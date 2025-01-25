На Омскую область обрушится мощный циклон с затяжными снегопадами

Posted 25 января, 07:56
Published 25 января, 07:56
Modified 25 января, 07:58
Updated 25 января, 07:58
После морозов в Омскую область ненадолго придет потепление, а вместе с ним и снегопады. По данным сервиса Ventusky, на следующей неделе, с 27 по 30 января температура воздух будет в пределах -10… -13 градусов, 31-го числа — -13… -15 градусов.
1 февраля прогнозируют потепление до -4 градусов, однако со 2-го числа снова похолодает до -10… -12 градусов. А с 4 февраля на регион обрушится циклон с затяжными снегопадами. Осадки будут выпадать вплоть до 7 февраля.
Добавим, что, по прогнозу Гидрометцентра России, грядущая весна в Омской области начнется с погодных аномалий. Так, по данным синоптиков, большая часть Сибирского федерального округа, в том числе наш регион, окажется в зоне, где среднемесячная температура воздуха окажется выше обычного.