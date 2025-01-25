Мэр Шелест рассказал, в каком случае с омского моста у Телецентра уберут реверс

Posted 25 января, 08:56
Published 25 января, 08:56
Modified 25 января, 11:19
Updated 25 января, 11:19
После информации о том, что на ремонтируемом мосту имени 60-летия ВЛКСМ возможна отмена реверсивного движения, корреспондент Города55 узнал у мэра Сергея Шелеста об этих планах. Градоначальник сообщил, что в ситуации с мостом на данный момент реверс — самый удобный и оптимальный вариант. Однако из-за того, что помимо ремонта моста идет перекладка теплосети, реализовать идею с сохранением полноценного заезда на мост не удалось.
«Мы будем обсуждать этот вопрос с подрядчиками. Может быть, при устройстве второго котлована удастся решить проблему, обещать не могу, но мы рассматриваем все возможные варианты», — сообщил Шелест Городу55.
Мэр добавил, что в планах: сделать грядущей весной полноценный заезд на мост в две полосы в обе стороны.
Напомним, реверсивное движение на мосту у Телецентра открылось 8 января. Тогда средняя полоса стала использоваться для движения как в направлении Левобережья, так и правого берега в зависимости от сигнала светофора. С того времени департамент транспорта постоянно вносит корректировки в схему организации его работы.
Ранее сообщалось, что в омской мэрии задумались над вводом реверсивного движения на городских дорогах. Подробнее об этом — в нашем материале.