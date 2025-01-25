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Posted 25 января, 08:56

Published 25 января, 08:56

Modified 25 января, 11:19

Updated 25 января, 11:19

Мэр Шелест рассказал, в каком случае с омского моста у Телецентра уберут реверс

Мэр Шелест рассказал, в каком случае с омского моста у Телецентра уберут реверс

25 января 2025, 08:56
Фото: gorod55.ru.
Градоначальник назвал реверсивное движение одним из самых удобных вариантов на данный момент. Но есть нюансы.

После информации о том, что на ремонтируемом мосту имени 60-летия ВЛКСМ возможна отмена реверсивного движения, корреспондент Города55 узнал у мэра Сергея Шелеста об этих планах. Градоначальник сообщил, что в ситуации с мостом на данный момент реверс — самый удобный и оптимальный вариант. Однако из-за того, что помимо ремонта моста идет перекладка теплосети, реализовать идею с сохранением полноценного заезда на мост не удалось.

«Мы будем обсуждать этот вопрос с подрядчиками. Может быть, при устройстве второго котлована удастся решить проблему, обещать не могу, но мы рассматриваем все возможные варианты», — сообщил Шелест Городу55.

Мэр добавил, что в планах: сделать грядущей весной полноценный заезд на мост в две полосы в обе стороны.

Напомним, реверсивное движение на мосту у Телецентра открылось 8 января. Тогда средняя полоса стала использоваться для движения как в направлении Левобережья, так и правого берега в зависимости от сигнала светофора. С того времени департамент транспорта постоянно вносит корректировки в схему организации его работы.

Ранее сообщалось, что в омской мэрии задумались над вводом реверсивного движения на городских дорогах. Подробнее об этом — в нашем материале.

В омской мэрии задумались над вводом реверсивного движения на городских дорогах
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#Ольга Скворцова#Ремонт#Омск#Мост#Сергей Шелест#Котлован#План#Полосы#Подрядчики#Реверсивное движение
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