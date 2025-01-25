Мэр Шелест рассказал, в каком случае с омского моста у Телецентра уберут реверс

После информации о том, что на ремонтируемом мосту имени 60-летия ВЛКСМ возможна отмена реверсивного движения, корреспондент Города55 узнал у мэра Сергея Шелеста об этих планах. Градоначальник сообщил, что в ситуации с мостом на данный момент реверс — самый удобный и оптимальный вариант. Однако из-за того, что помимо ремонта моста идет перекладка теплосети, реализовать идею с сохранением полноценного заезда на мост не удалось.