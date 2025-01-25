Мэр Омска сообщил о планах отменить реверс на мосту у Телецентра

Posted 25 января, 07:02
Published 25 января, 07:02
Modified 25 января, 09:01
Updated 25 января, 09:01
На омском мосту у Телецентра планируют отменить реверсивное движение. Мэр города Сергей Шелест сообщил коллегам из NGS55, что изменения могут вступить в силу уже этой весной. Напомним, ремонт моста у омского Телецентра ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Вместо реверса там планируют сделать полноценный заезд на мост с обеих сторон Иртыша на две полосы.
«Тогда бы город этого не заметил и можно было бы отказаться от реверса. Будем разговаривать с подрядчиком», — сообщил Шелест.
Корреспонденту Города55 градоначальник добавил, что на данный момент в ситуации с мостом реверс — самый удобный вариант.
«Но из-за того, что помимо ремонта моста идет перекладка теплосети, нам не удалось реализовать идею с сохранением полноценного заезда на мост, но будем обсуждать этот вопрос с подрядчиками. Может быть, при устройстве второго котлована удастся решить проблему, обещать не могу, но мы рассматриваем все возможные варианты», — сообщил Шелест Городу55.
Напомним, с 8 января в Омске открылось реверсивное движение на ремонтируемом мосту имени 60-летия ВЛКСМ. Средняя полоса теперь используется для движения как в направлении Левобережья, так и правого берега в зависимости от сигнала светофора. С тех пор департамент транспорта постоянно вносит корректировки в схему организации его работы, однако автомобилисты и пассажиры общественного транспорта постоянно жалуются на пробки.