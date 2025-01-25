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Posted 25 января, 07:02

Published 25 января, 07:02

Modified 25 января, 09:01

Updated 25 января, 09:01

Мэр Омска сообщил о планах отменить реверс на мосту у Телецентра

Мэр Омска сообщил о планах отменить реверс на мосту у Телецентра

25 января 2025, 07:02
Шелест анонсировал, что планируется сделать полноценный заезд на мост в две полосы с обоих берегов Иртыша.

На омском мосту у Телецентра планируют отменить реверсивное движение. Мэр города Сергей Шелест сообщил коллегам из NGS55, что изменения могут вступить в силу уже этой весной. Напомним, ремонт моста у омского Телецентра ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Вместо реверса там планируют сделать полноценный заезд на мост с обеих сторон Иртыша на две полосы.

«Тогда бы город этого не заметил и можно было бы отказаться от реверса. Будем разговаривать с подрядчиком», — сообщил Шелест.

Корреспонденту Города55 градоначальник добавил, что на данный момент в ситуации с мостом реверс — самый удобный вариант.

«Но из-за того, что помимо ремонта моста идет перекладка теплосети, нам не удалось реализовать идею с сохранением полноценного заезда на мост, но будем обсуждать этот вопрос с подрядчиками. Может быть, при устройстве второго котлована удастся решить проблему, обещать не могу, но мы рассматриваем все возможные варианты», — сообщил Шелест Городу55.

Напомним, с 8 января в Омске открылось реверсивное движение на ремонтируемом мосту имени 60-летия ВЛКСМ. Средняя полоса теперь используется для движения как в направлении Левобережья, так и правого берега в зависимости от сигнала светофора. С тех пор департамент транспорта постоянно вносит корректировки в схему организации его работы, однако автомобилисты и пассажиры общественного транспорта постоянно жалуются на пробки.

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#Ольга Скворцова#Транспорт#Пробки#Ремонт#Омск#Мост#Сергей Шелест#Безопасные качественные дороги#Телецентр
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