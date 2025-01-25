Мэр Омска сообщил о планах отменить реверс на мосту у Телецентра

Напомним, с 8 января в Омске открылось реверсивное движение на ремонтируемом мосту имени 60-летия ВЛКСМ. Средняя полоса теперь используется для движения как в направлении Левобережья, так и правого берега в зависимости от сигнала светофора. С тех пор департамент транспорта постоянно вносит корректировки в схему организации его работы, однако автомобилисты и пассажиры общественного транспорта постоянно жалуются на пробки.