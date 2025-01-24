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Posted 24 января, 07:00

Published 24 января, 07:00

Modified 24 января, 07:00

Updated 24 января, 07:00

Рыбаки Омской области назвали лучшие места для зимнего улова

Зимняя рыбалка в Омске и области: список мест для идеального улова

24 января 2025, 07:00
Фото: 1MI. Рыбаки Омской области назвали лучшие места для зимнего улова

Стало известно, куда стоит отправиться за зимним уловом в Омской области

Город55 подготовил подборку актуальных мест для зимней рыбной ловли в Омской области. Лучшие локации для зимнего клева, по мнению омских рыбаков, советы и правила безопасности на льду — все это читайте в нашем материале.

Карта мест для зимней рыбалки

Зимняя рыбалка в Омской области — это увлекательное занятие, которое привлекает как новичков, так и опытных рыбаков. Богатые водоемы региона предлагают разнообразный улов: от окуня до судака и налима. Успех на рыбалке во многом зависит от выбора места, времени суток, наживки и прикормки. Рассмотрим подробнее, что говорят сами рыбаки о своих уловах и условиях на популярных водоемах из отзывов в группе ВКонтакте «Рыбалка в Омске».

Река Иртыш

Иртыш — крупнейшая река региона, которая зимой становится излюбленным местом для рыбаков. Здесь рыбаками хорошо ловятся судак и окунь, особенно в районах с меньшим течением и наличием затонов.

Недавно на Иртыше поймали судака
Недавно на Иртыше поймали судака. Фото: Сообщество ВКонтакте «Рыбалка в Омске»

Советы

  • Для судака и окуня используйте мотыля в качестве насадки, а прикормку подбирайте с учетом привлечения хищной рыбы;
  • Лучшими местами считаются глубокие участки возле коряг или ямы с меньшим течением.

Река Омка

Река Омка привлекает рыбаков возможностью поймать налима прямо в городской черте.

На Омке вполне реально поймать налима
На Омке вполне реально поймать налима. Фото: Сообщество ВКонтакте «Рыбалка в Омске»

Рыбаки отмечают, что на закидушки с пучком червей можно поймать налима. Однако важно помнить, что этот хищник активен в ночное время.

Советы:

  • Используйте закидушки с крупной наживкой;
  • Выбирайте темное время суток, так как налим предпочитает охотиться ночью.

Затоны Омской области

Затоны — это заливы или боковые ответвления рек, где течение минимальное или отсутствует. Эти места особенно популярны у рыбаков зимой, так как рыба здесь собирается из-за более стабильного кислородного режима.

Затон РЭБ

Находится на улице 2-я Солнечная, 60, рядом с базой «Сургутка».

На затоне РЭБ хорошо ловятся окуни и судаки
На затоне РЭБ хорошо ловятся окуни и судаки. Фото: Сообщество ВКонтакте «Рыбалка в Омске»

Недавно рыбак поймал там 8 окуней (один из них крупный, с ладонь) и крупного судака.

Затон «Банан»

Затон речного порта расположен на правом берегу Иртыша рядом с железнодорожным мостом. Назван по имени дикого пляжа на песчаной насыпи напоминающей своей формой банан.

Затон «Банан» славится карасями
Затон «Банан» славится карасями. Фото: Сообщество ВКонтакте «Рыбалка в Омске»

Клев, как отмечают рыбаки, хорошо идет с 9:00 до 13:00. Основной улов — карась.

Советы:

  • Для карася подойдут мотыль и мормышка;
  • Уделите внимание прикормке. На затонах некоторые рыбаки выбирают смеси с ароматами ванили, шоколада или корицы;
  • Затоны подходят для рыбалки в любое время суток, но пиковая активность рыбы часто приходится на утро.

Озера Омской области

Омская область славится своими озерами, каждое из которых отличается собственными особенностями. В зимний сезон здесь ловят карася и окуня.

Озеро Салтаим

Озеро расположено в Крутинском районе, недалеко от шоссе E-30, в 220 км от Омска. Один из рыбаков делится, что улов оказался слабым, но все пойманные рыбы были крупными. Наживка — мормыш.

На озере Салтаим ловятся караси
На озере Салтаим ловятся караси. Фото: Сообщество ВКонтакте «Рыбалка в Омске»

Другое мнение: ловили карася на мотыля, прикормка со вкусом шоколада. Лучший клев наблюдался вечером (17:30–00:00) и утром (4:30–8:00). Итог — более 200 карасей.

Совет: на Салтаиме карась хорошо реагирует на сладкие прикормки и мелкие наживки.

Озеро Тенис

Тенис соединено с озером Салтаим и располагается в той же системе водоемов. Лучшая активность наблюдается утром и вечером, днем и ночью клев носит эпизодический характер. Омские рыбаки ловили на мотыля, кормили мормышем. В улове были караси и судаки, хотя можно было наблюдать и окуня, который брать наживку отказывался.

Улов на озере Тенис «как из пулемета»
Улов на озере Тенис «как из пулемета». Фото: Сообщество ВКонтакте «Рыбалка в Омске»

Советы по зимней рыбалке

Выбор места:

  • Для зимней рыбалки лучше всего подойдут участки с глубокими ямами, корягами или затоны с минимальным течением;
  • Важно учитывать активность рыбы в разных местах. Например, на затоне «Банан» клев наблюдался утром, а на Салтаиме — преимущественно вечером.

Наживка и прикормка:

  • Мотыль и мормыш — универсальные варианты. Для хищной рыбы подойдут мелкие рыбки или пучки червей;
  • Прикормка со сладкими ароматами хорошо работает на карася.

Какая рыба клюет зимой

  • Окунь;
  • Судак;
  • Налим;
  • Карась.
  • Щука
Если рыба не клюет активно, попробуйте менять глубину и тип наживки
Если рыба не клюет активно, попробуйте менять глубину и тип наживки. Фото: 1MI

В какое время рыбачить зимой

Лучшее время для зимней рыбалки — раннее утро и вечер. Днем, особенно в солнечные дни, активность рыбы снижается. Налим, напротив, активен ночью.

Раннее утро (с 4:30 до 8:00) и вечер (после 17:00) — пик активности большинства видов рыб. Для ночной рыбалки на налима важно выбрать глубокие участки с минимальным течением.

Меры безопасности во время зимней рыбалки

Зимняя рыбалка — это увлекательное занятие, которое дарит рыбакам массу эмоций и впечатлений. Однако это хобби требует внимательности и хорошей подготовки, так как рыбалка на льду связана с определенными рисками. Чтобы избежать неприятных ситуаций и обезопасить себя, важно соблюдать несколько простых, но важных правил.

Проверьте толщину льда

  • Минимальная безопасная толщина льда для одного человека составляет 10 см;
  • Если вы собираетесь рыбачить группой, лед должен быть толще — от 15 см и более;
  • Избегайте участков с промоинами, трещинами или тонким льдом, который может выглядеть темным и ненадежным.

Спасательное снаряжение — ваша безопасность

  • Носите спасательный жилет или держите его в легкодоступном месте;
  • Обязательно берите с собой длинную веревку или прочный шнур. Это поможет вам или другим людям выбраться из воды в случае провала под лед;
  • Не забудьте ледоруб или шило — они помогут удержаться на льду, если вы случайно окажетесь в полынье.
Не забывайте про безопасность
Не забывайте про безопасность. Фото: 1MI

Учитывайте погоду

  • Сильный снегопад, ветер или густой туман могут ухудшить видимость и осложнить ориентирование на водоеме;
  • Если прогноз неблагоприятный, лучше перенести рыбалку на другой день.

Избегайте опасных участков

  • Не подходите близко к участкам с открытой водой, течением или видимыми промоинами;
  • Особое внимание стоит уделить местам возле берега, где лед часто бывает тоньше.

Всегда держите связь

  • Возьмите с собой мобильный телефон с полностью заряженной батареей;
  • Если возможно, используйте герметичный чехол, чтобы защитить устройство от влаги;
  • Сообщите друзьям или родным, где вы собираетесь рыбачить, и уточните, когда планируете вернуться.

Уделите внимание одежде и здоровью

  • Носите несколько слоев одежды, чтобы сохранить тепло. Не забывайте про непромокаемую обувь;
  • Возьмите с собой термос с горячим чаем или кофе, чтобы согреться;
  • Переохлаждение — одна из самых опасных угроз. Если вы почувствуете озноб или онемение в руках и ногах, немедленно прекратите рыбалку и согрейтесь.

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Зимняя рыбалка в Омской области — это не только захватывающее хобби, но и возможность насладиться природой и обогатить свой улов. Соблюдайте рекомендации, и ваш отдых будет не только продуктивным, но и безопасным.

Отзывы местных рыбаков подсказывают, что успех зависит от правильно выбранного места, подходящей наживки и учета активности рыбы. Будь то затон РЭБ с судаком, озеро Салтаим с карасем или городская река Омка с налимом, каждый найдет здесь что-то для себя.

Карта идеального улова: куда отправиться на зимнюю рыбалку в Омской области
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#Диана Рязанцева#Омск#Омская область#Зимняя рыбалка#Новости#Река Иртыш#Река Омка#Затоны#Озера#Советы по рыбалке#Безопасность на льду
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