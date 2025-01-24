Западная компания хочет остаться единственным поставщиком лекарств от рака легких

Благодаря этому возможно сэкономить бюджетные деньги и уменьшить вероятность дефицита, возникающего от действий западного монополиста. Когда летом прошлого года российский «Осимертиниб» поступил на рынок, его начали вытеснять, а компания AstraZeneca разослала письма в медицинские учреждения с просьбой не покупать отечественный высококачественный аналог. В конце 2024 года российская компания была отстранена от участия в тендерах 2025 года. В то же время AstraZeneca не подала заявки на участие в конкурсах, вероятно, из-за невыгодности снижения цен до уровня стоимости отечественного препарата.