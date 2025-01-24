Posted 24 января, 08:10
Published 24 января, 08:10
Modified 24 января, 08:10
Updated 24 января, 08:10
Как отмечает «Газета.Ru», осимертиниб является жизненно важным препаратом и закупается государством за бюджетные средства.
«Тагриссо», лекарство на основе осимертиниба, в России поставляется британо-шведской компанией AstraZeneca. В 2024 году российская фирма «АксельФарм» начала производить аналог под названием «Осимертиниб», который имеет сопоставимую эффективность, но стоит на 40% меньше. Об этом пишет gazeta.ru.
Благодаря этому возможно сэкономить бюджетные деньги и уменьшить вероятность дефицита, возникающего от действий западного монополиста. Когда летом прошлого года российский «Осимертиниб» поступил на рынок, его начали вытеснять, а компания AstraZeneca разослала письма в медицинские учреждения с просьбой не покупать отечественный высококачественный аналог. В конце 2024 года российская компания была отстранена от участия в тендерах 2025 года. В то же время AstraZeneca не подала заявки на участие в конкурсах, вероятно, из-за невыгодности снижения цен до уровня стоимости отечественного препарата.
Таким образом, только в ноябре — декабре 2024 года было отменено более 26 тендеров из-за отсутствия заявок, включая закупку 780 упаковок для Краснодарского края и 800 упаковок для Москвы. Пока иностранная компания защищает свое монопольное право на продажу, российские пациенты надеются получить жизненно важные лекарства для лечения рака легких, поскольку каждая минута промедления может иметь смертельные последствия.
Вытеснение российских производителей с рынка иностранными фирмами делает разговоры о повышении доступности препаратов, лекарственной безопасности России и экономии бюджета практически бессмысленными, несмотря на все усилия правительства.