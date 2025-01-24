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Posted 24 января, 06:09

Published 24 января, 06:09

Modified 24 января, 06:22

Updated 24 января, 06:22

Омичи пожаловались на проблему с газоснабжением в Нефтяниках

Все замерзло: жители омских Нефтяников остались без газа

24 января 2025, 06:09
Фото: 1MI.

Омичи пожаловались на проблему с газоснабжением в Нефтяниках

Сегодня ночью в регион пришли сильные морозы до -30 градусов.

В Омске в условиях сильных морозов возникли проблемы с газоснабжением. По словам жителей дома по улице Заозерная, 6, газ в их доме попросту замерз.

«Сегодня жители нашего дома и еще несколько ближайших домов не смогли позавтракать, так как газ замерз. И это всего-то -30 градусов. Дом находится на улице Заозерная, 6», — сообщает подписчик сообщества ВКонтакте «Аварийный Омск».

В комментариях к жалобе администрация Советского округа сообщила, что по информации «Омскгоргаза», работы по восстановлению подачи газа в дома планируется завершить к 11:00.

Напомним, сегодня в Чкаловском поселке также возникли проблемы из-за холода — десятки домов остались без тепла и горячей воды, а с утра несколько трамваев не вышли на маршруты.

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#Диана Рязанцева#Омск#Вода#Нефтяники#Тепло#Советский округ#Газоснабжение#Холода#Трамваи#Замерзание
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