Все замерзло: жители омских Нефтяников остались без газа

Posted 24 января, 06:09
Published 24 января, 06:09
Modified 24 января, 06:22
Updated 24 января, 06:22
В Омске в условиях сильных морозов возникли проблемы с газоснабжением. По словам жителей дома по улице Заозерная, 6, газ в их доме попросту замерз.
«Сегодня жители нашего дома и еще несколько ближайших домов не смогли позавтракать, так как газ замерз. И это всего-то -30 градусов. Дом находится на улице Заозерная, 6», — сообщает подписчик сообщества ВКонтакте «Аварийный Омск».
В комментариях к жалобе администрация Советского округа сообщила, что по информации «Омскгоргаза», работы по восстановлению подачи газа в дома планируется завершить к 11:00.
Напомним, сегодня в Чкаловском поселке также возникли проблемы из-за холода — десятки домов остались без тепла и горячей воды, а с утра несколько трамваев не вышли на маршруты.