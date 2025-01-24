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Posted 24 января, 03:00

Published 24 января, 03:00

Modified 24 января, 03:00

Updated 24 января, 03:00

«Все в топку»: в Омске «зеленая комиссия» разрешила срубить больше 400 деревьев

«Все в топку»: в Омске «зеленая комиссия» разрешила срубить больше 400 деревьев

24 января 2025, 03:00
Фото: Юлия Истомина. gorod55.ru.
Решения о сносе поддержали на заседании «зеленой комиссии». Рассказываем, где убавится количество деревьев и кустарников.

Накануне, 23 января, в стенах городской администрации прошло первое в 2025 году заседание «зеленой комиссии». Вопросов было не так много — всего 21 — и по всем из них члены комиссии за непродолжительные полчаса проголосовали «за». В материале Города55 — рассказываем, где деревья пойдут под снос, и почему они помешали различным организациям.

Вырубки ради строек

В Омске ни одна стройка не обходится без прореживания уже существующих зеленых насаждений. Так, уральскому застройщику — компании «Брусника» — потребовалось снести две ивы ради строительства 6-й очереди «Кварталов Драверта». Деревья растут вблизи дороги по улице Шаронова. За срубленные деревья застройщик заплатит муниципалитету компенсацию в размере 22 тысяч рублей. По проекту благоустройства в дальнейшем на этой территории должны появиться 90 деревьев и 6024 кустарника.

Также «Брусника» срубит 39 деревьев (25 кленов, 8 тополей, 4 ивы, 2 березы) и 120 «квадратов» поросли на участке, где развернется стройка паркинга с объектами общественного назначения на улице Шаронова.

Участок, где построят паркинг на Шаронова
Участок, где построят паркинг на Шаронова. Фото: Роскадастр

Здесь сумма восстановительной стоимости уже более значительная — 661 тысяча рублей. Будущее озеленение затронет территорию площадью 1055 «квадратов». Застройщик обещает посеять здесь газон и сделать живую изгородь из кустарников.

Следующий застройщик — это ООО «Сириус» Ольги и Евгения Мосуновых. Компания будет строить торговый центр на месте снесенного кинотеатра «Сатурн». Интересно, что в декабре прошлого года застройщик уже обращался за сносом деревьев на своем участке в районе улиц 21-я Амурская и Багратиона и даже получил согласование работ. За месяц, правда, число попавших под вырубку деревьев снизилось с 46 до 35, семь из них — аварийные.

Участок на Багратиона, где построят ТЦ
Участок на Багратиона, где построят ТЦ. Фото: Роскадастр

В качестве компенсационного озеленения фирма должна посадить 91 дерево по улице Багратиона (40 ив, 30 кленов и 21 сосну). И здесь, наконец, выяснилось, почему «Сириус» обращается с уже одобренной заявкой еще раз. Застройщик ТЦ хочет срубить деревья сейчас, а компенсационным озеленением заняться только весной (правила же предусматривают обратный порядок действий).

«Данной организацией представлено гарантийное письмо о высадке деревьев в срок до 1 мая 2025 года. Заключен договор на выполнение работ о высадке компенсационного озеленения с бюджетным учреждением „Управление дорожного хозяйства и благоустройства“, а также произведена оплата в размере 70% от стоимости работ», — пояснила секретарь «зеленой комиссии».

«Стопка» заявок от школ и детсадов

Большую часть обращений на этот раз оставили городские школы и детсады. Некоторые из них сделали это повторно, так как из-за отсутствующего финансирования не успели срубить либо обрезать деревья за год.

Почти во всех случаях приговоренные к сносу деревья были аварийными: таких насчиталось 212 штук у школ №56, 107, 114, детских садов №345, 56, 361, 185, 331, 2, 339. Выделяется из этого ряда только детсад №116 на Попова, руководство которого попросило согласовать вырубку 25 ив (здоровых!). Из-за них разрушается асфальт на территории садика.

«Корни разрастаются, и агрессивно разрушают асфальт на самой территории детского сада. Когда приезжают проверки, департамент (образования, — прим. Ред.) с нас требует и спрашивает, почему асфальт в таком состоянии», — пояснила представитель детсада №116 и добавила, что в дальнейшем взамен посадят елочки.

Вдобавок на территории трех школ и восьми детсадов пустят под обрезку 747 деревьев. Что от них останется после этого — большой вопрос, ведь с обрезкой в городе не все гладко. А остающиеся «пеньки» в ноябре 2023-го, напомним, жестко раскритиковал главный архитектор города Роман Воробьев.

Вырубки для хозуправления облправительства и УДХБ

Проредить решили и территорию у здания правительства Омской области на Красном Пути, 1, в том числе сквера имени Владимира Варнавского перед Заксобранием. Здесь «Хозяйственному управлению Правительства Омской области» одобрили снос 11 аварийных деревьев и 2 сухостойных кустарников, а также обрезку 7 деревьев.

В заявке от городского УДХБ, которая обычно формируется по обращениям омичей, не так много пунктов. Самыми глобальные «преобразования» произойдут на следующих территориях:

  • У детского санатория №2 на 2-й Любинской, 2 — срубят 19 аварийных деревьев, 150 «квадратов» поросли и обрежут 43 дерева;
Территория вблизи детского санатория №2
Территория вблизи детского санатория №2. Фото: Скриншот «Яндекс Карты»
  • В парке 30-летия Победы, который сейчас, кстати, благоустраивают — срубят 9 сухостойных деревьев и 2600 «квадратов» поросли клена;
  • Вдоль проспекта Менделеева напротив домов №29, 37, 39 и 41- снесут 1 аварийный тополь, 2300 «квадратов» поросли клена, тополя и ивы, а также обрежут 20 деревьев.

Вырубки ради «инициативного» благоустройства

В заключение расскажем о самом бурном развернувшемся обсуждении. Коснулось оно заявки КТОСа «Шинник», который сделает «Территорию комфорта» возле детской художественной школы №3 на 5-й Кордной. По стандартной, не самой приятной традиции ради будущего сквера сначала срубят 14 деревьев, из них 10 — аварийные.

Участок на 5-й Кордной, где появится сквер
Участок на 5-й Кордной, где появится сквер. Фото: Роскадастр

Спорили, правда, присутствующие не из-за количества попавших под вырубку деревьев, а из-за видового содержания будущих посадок. Разработчики инициативного проекта предложили высадить на участке 10 сербских елей.

«Вы понимаете, что если вы посадите на это место 10 сербских елей, они у вас погибнут? Ель сербская может выжить, если какое-то прикрытие будет. Если вы их просто высадите, года два-три, и все. „Уходные“ работы тут не помогут. Вы же с зонтиком не будете стоять в марте… Я считаю, что сносить однозначно нужно, но зачем вам 10 сербских елей?», — поинтересовался один из членов «зеленой комиссии».

По мнению мужчины, отдать предпочтение стоит совершенно другим деревьям, например, тем же вязам. Однако представитель окружной администрации заявил, что рассматриваются только хвойные деревья:

«Красота хвойных устраивает больше, чем лиственных».

***

Таким образом, всего за полчаса «зеленая комиссия» решила судьбу более 400 деревьев (это лишь те, что срубят, если считать с обрезкой — то цифра достигнет 1,5 тысяч), из которых 75% были аварийными. И это была только первая встреча по зеленым насаждениям, а проходят они каждый месяц. Похоже, статус «города-сада» Омск не вернет себе уже никогда.

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#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Омск#Деревья#Вырубка деревьев#Новости#Снос деревьев#Зеленая комиссия
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