«Все в топку»: в Омске «зеленая комиссия» разрешила срубить больше 400 деревьев

Posted 24 января, 03:00
Published 24 января, 03:00
Modified 24 января, 03:00
Updated 24 января, 03:00
Накануне, 23 января, в стенах городской администрации прошло первое в 2025 году заседание «зеленой комиссии». Вопросов было не так много — всего 21 — и по всем из них члены комиссии за непродолжительные полчаса проголосовали «за». В материале Города55 — рассказываем, где деревья пойдут под снос, и почему они помешали различным организациям.
В Омске ни одна стройка не обходится без прореживания уже существующих зеленых насаждений. Так, уральскому застройщику — компании «Брусника» — потребовалось снести две ивы ради строительства 6-й очереди «Кварталов Драверта». Деревья растут вблизи дороги по улице Шаронова. За срубленные деревья застройщик заплатит муниципалитету компенсацию в размере 22 тысяч рублей. По проекту благоустройства в дальнейшем на этой территории должны появиться 90 деревьев и 6024 кустарника.
Также «Брусника» срубит 39 деревьев (25 кленов, 8 тополей, 4 ивы, 2 березы) и 120 «квадратов» поросли на участке, где развернется стройка паркинга с объектами общественного назначения на улице Шаронова.
Здесь сумма восстановительной стоимости уже более значительная — 661 тысяча рублей. Будущее озеленение затронет территорию площадью 1055 «квадратов». Застройщик обещает посеять здесь газон и сделать живую изгородь из кустарников.
Следующий застройщик — это ООО «Сириус» Ольги и Евгения Мосуновых. Компания будет строить торговый центр на месте снесенного кинотеатра «Сатурн». Интересно, что в декабре прошлого года застройщик уже обращался за сносом деревьев на своем участке в районе улиц 21-я Амурская и Багратиона и даже получил согласование работ. За месяц, правда, число попавших под вырубку деревьев снизилось с 46 до 35, семь из них — аварийные.
В качестве компенсационного озеленения фирма должна посадить 91 дерево по улице Багратиона (40 ив, 30 кленов и 21 сосну). И здесь, наконец, выяснилось, почему «Сириус» обращается с уже одобренной заявкой еще раз. Застройщик ТЦ хочет срубить деревья сейчас, а компенсационным озеленением заняться только весной (правила же предусматривают обратный порядок действий).
«Данной организацией представлено гарантийное письмо о высадке деревьев в срок до 1 мая 2025 года. Заключен договор на выполнение работ о высадке компенсационного озеленения с бюджетным учреждением „Управление дорожного хозяйства и благоустройства“, а также произведена оплата в размере 70% от стоимости работ», — пояснила секретарь «зеленой комиссии».
Большую часть обращений на этот раз оставили городские школы и детсады. Некоторые из них сделали это повторно, так как из-за отсутствующего финансирования не успели срубить либо обрезать деревья за год.
Почти во всех случаях приговоренные к сносу деревья были аварийными: таких насчиталось 212 штук у школ №56, 107, 114, детских садов №345, 56, 361, 185, 331, 2, 339. Выделяется из этого ряда только детсад №116 на Попова, руководство которого попросило согласовать вырубку 25 ив (здоровых!). Из-за них разрушается асфальт на территории садика.
«Корни разрастаются, и агрессивно разрушают асфальт на самой территории детского сада. Когда приезжают проверки, департамент (образования, — прим. Ред.) с нас требует и спрашивает, почему асфальт в таком состоянии», — пояснила представитель детсада №116 и добавила, что в дальнейшем взамен посадят елочки.
Вдобавок на территории трех школ и восьми детсадов пустят под обрезку 747 деревьев. Что от них останется после этого — большой вопрос, ведь с обрезкой в городе не все гладко. А остающиеся «пеньки» в ноябре 2023-го, напомним, жестко раскритиковал главный архитектор города Роман Воробьев.
Проредить решили и территорию у здания правительства Омской области на Красном Пути, 1, в том числе сквера имени Владимира Варнавского перед Заксобранием. Здесь «Хозяйственному управлению Правительства Омской области» одобрили снос 11 аварийных деревьев и 2 сухостойных кустарников, а также обрезку 7 деревьев.
В заявке от городского УДХБ, которая обычно формируется по обращениям омичей, не так много пунктов. Самыми глобальные «преобразования» произойдут на следующих территориях:
В заключение расскажем о самом бурном развернувшемся обсуждении. Коснулось оно заявки КТОСа «Шинник», который сделает «Территорию комфорта» возле детской художественной школы №3 на 5-й Кордной. По стандартной, не самой приятной традиции ради будущего сквера сначала срубят 14 деревьев, из них 10 — аварийные.
Спорили, правда, присутствующие не из-за количества попавших под вырубку деревьев, а из-за видового содержания будущих посадок. Разработчики инициативного проекта предложили высадить на участке 10 сербских елей.
«Вы понимаете, что если вы посадите на это место 10 сербских елей, они у вас погибнут? Ель сербская может выжить, если какое-то прикрытие будет. Если вы их просто высадите, года два-три, и все. „Уходные“ работы тут не помогут. Вы же с зонтиком не будете стоять в марте… Я считаю, что сносить однозначно нужно, но зачем вам 10 сербских елей?», — поинтересовался один из членов «зеленой комиссии».
По мнению мужчины, отдать предпочтение стоит совершенно другим деревьям, например, тем же вязам. Однако представитель окружной администрации заявил, что рассматриваются только хвойные деревья:
«Красота хвойных устраивает больше, чем лиственных».
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Таким образом, всего за полчаса «зеленая комиссия» решила судьбу более 400 деревьев (это лишь те, что срубят, если считать с обрезкой — то цифра достигнет 1,5 тысяч), из которых 75% были аварийными. И это была только первая встреча по зеленым насаждениям, а проходят они каждый месяц. Похоже, статус «города-сада» Омск не вернет себе уже никогда.