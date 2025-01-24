«Все в топку»: в Омске «зеленая комиссия» разрешила срубить больше 400 деревьев

Следующий застройщик — это ООО «Сириус» Ольги и Евгения Мосуновых. Компания будет строить торговый центр на месте снесенного кинотеатра «Сатурн». Интересно, что в декабре прошлого года застройщик уже обращался за сносом деревьев на своем участке в районе улиц 21-я Амурская и Багратиона и даже получил согласование работ. За месяц, правда, число попавших под вырубку деревьев снизилось с 46 до 35, семь из них — аварийные.