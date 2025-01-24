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Posted 24 января, 12:51

Published 24 января, 12:51

Modified 24 января, 12:51

Updated 24 января, 12:51

Омск снова накрыло пробками

Вечером пятницы Омск сковали 8-балльные пробки из-за череды аварий

24 января 2025, 12:51
Фото: 1MI. Омск снова накрыло пробками
Самая сложная ситуация в центре города.

Сегодня вечером на городских магистралях вновь образовались 8-балльные пробки. Самая сложная ситуация сейчас, согласно данным приложения «Яндекс Карты», в центральной части Омска и на Левом берегу.

В заторах погрязли водители, которые решили проложить маршруты через улицы Орджоникидзе, Гагарина и Масленникова, из-за аварии пробка возникла на улицах Красный Путь, 7-я Северная и проспекте Карла Маркса.

Не изменилась ситуация на подъезде к мосту им. 60-летия ВЛКСМ со стороны Левобережья. В вечерник час-пик улица Лукашевича традиционно окрашена в бордовый цвет, также «стоят» улицы 70 лет Октября, 3-я Енисейская и Перелета.

Скриншот
Скриншот. Фото: Яндекс Карты

Напомним, что вчера омский проспект Карла Маркса встал в огромной пробке из-за ДТП с автобусом и легковушкой.

Из-за нестабильной погоды в Омске произошло почти 200 ДТП за сутки: есть пострадавшие
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#Анастасия Баянова#Пробки#Омск#Омская область#Новости#Затор на дороге#Заторы#Пробка#Яндекс Пробки#Дорожные пробки#Затор
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