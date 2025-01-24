Вечером пятницы Омск сковали 8-балльные пробки из-за череды аварий

Posted 24 января, 12:51
Published 24 января, 12:51
Modified 24 января, 12:51
Updated 24 января, 12:51
Сегодня вечером на городских магистралях вновь образовались 8-балльные пробки. Самая сложная ситуация сейчас, согласно данным приложения «Яндекс Карты», в центральной части Омска и на Левом берегу.
В заторах погрязли водители, которые решили проложить маршруты через улицы Орджоникидзе, Гагарина и Масленникова, из-за аварии пробка возникла на улицах Красный Путь, 7-я Северная и проспекте Карла Маркса.
Не изменилась ситуация на подъезде к мосту им. 60-летия ВЛКСМ со стороны Левобережья. В вечерник час-пик улица Лукашевича традиционно окрашена в бордовый цвет, также «стоят» улицы 70 лет Октября, 3-я Енисейская и Перелета.
Напомним, что вчера омский проспект Карла Маркса встал в огромной пробке из-за ДТП с автобусом и легковушкой.