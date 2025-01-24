Вечером пятницы Омск сковали 8-балльные пробки из-за череды аварий

Не изменилась ситуация на подъезде к мосту им. 60-летия ВЛКСМ со стороны Левобережья. В вечерник час-пик улица Лукашевича традиционно окрашена в бордовый цвет, также «стоят» улицы 70 лет Октября, 3-я Енисейская и Перелета.