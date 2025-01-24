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Posted 24 января, 03:04

Published 24 января, 03:04

Modified 24 января, 03:06

Updated 24 января, 03:06

Тревожные пробы: в реке Иртыш обнаружили ртуть

В Омской области зафиксировали загрязнение Иртыша опасным химическим элементом

24 января 2025, 03:04
Фото: 1MI. Тревожные пробы: в реке Иртыш обнаружили ртуть

В Омской области в Иртыше обнаружили высокую концентрацию ртути

Высокое загрязнение обнаружили в поселках.

9 января специалисты провели исследования воды в реке Иртыш на двух участках. Пробы воды показали отклонения от нормативов, сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

Так, в 5,3 км выше Омска, недалеко от поселка Новая Станица выявлена концентрация ртути 0,043 мкг/дм3. Это превышает допустимые значения и свидетельствует о присутствии опасного химического элемента в воде.

А в 3,16 км ниже поселка Береговой, правый берег реки, концентрация ртути составила 0,038 мкг/дм3. Этот показатель также говорит о высоком загрязнении.

Напомним, совсем недавно в двух округах Омска — Октябрьском и Советском — зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации двух опасных веществ.

В двух округах Омска обнаружили превышение ПДК вредных веществ
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#Диана Рязанцева#Экология#Омск#Омская область#Иртыш#Загрязнение#Обь-Иртышское УГМС#Ртуть
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