В Омской области зафиксировали загрязнение Иртыша опасным химическим элементом

Posted 24 января, 03:04
Published 24 января, 03:04
Modified 24 января, 03:06
Updated 24 января, 03:06
9 января специалисты провели исследования воды в реке Иртыш на двух участках. Пробы воды показали отклонения от нормативов, сообщили в Обь-Иртышском УГМС.
Так, в 5,3 км выше Омска, недалеко от поселка Новая Станица выявлена концентрация ртути 0,043 мкг/дм3. Это превышает допустимые значения и свидетельствует о присутствии опасного химического элемента в воде.
А в 3,16 км ниже поселка Береговой, правый берег реки, концентрация ртути составила 0,038 мкг/дм3. Этот показатель также говорит о высоком загрязнении.
Напомним, совсем недавно в двух округах Омска — Октябрьском и Советском — зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации двух опасных веществ.