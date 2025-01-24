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Posted 24 января, 08:54

Published 24 января, 08:54

Modified 24 января, 08:56

Updated 24 января, 08:56

В Омской области простились с 47-летним бойцом, погибшим на СВО

В Омской области простились с 47-летним бойцом, погибшим на СВО

24 января 2025, 08:54
Фото: 1MI.
Сюжет
Специальная военная операция
Похороны прошли в Москаленском районе.

Сегодня, 24 января, в Москаленском районе Омской области простились с военнослужащим Сергеем Балухтиным. Рядовой 4 января погиб в поселке Новоелизаветовка ДНР. Об этом сообщили в Москаленском отделении партии «ЕР».

«Балухтин Сергей Владимирович — наш герой! Вместе с родными и близкими, коллегами по трудовой службе скорбим о безвозвратной утрате. Из жизни ушел человек, являющийся примером для подрастающего поколения, каким должен быть настоящий защитник Отечества», — говорится в сообщении.

Сергей Балухтин родился в 1977 году в Москаленках, учился в местной школе № 3 и гимназии имени М. А. Горького. После получил профессию тракториста-машиниста. Срочную службу проходил в Абхазии. В октябре прошлого года мужчина заключил контракт с Минобороны РФ для участия в специальной военной операции. Служил стрелком мотострелкового отделения штурмовой войсковой части.

У Сергея Балухтина остались жена и двое детей.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Сергея Балухтина.

В Омске появится еще одна мемориальная доска с именем погибшего на СВО
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#Евгений Игишев#Общество#Москва#Украина#Гимназия#Память#Специальная военная операция#Соболезнования#Мужество#Донецкая Народная Республика
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