В Омской области простились с 47-летним бойцом, погибшим на СВО

Сергей Балухтин родился в 1977 году в Москаленках, учился в местной школе № 3 и гимназии имени М. А. Горького. После получил профессию тракториста-машиниста. Срочную службу проходил в Абхазии. В октябре прошлого года мужчина заключил контракт с Минобороны РФ для участия в специальной военной операции. Служил стрелком мотострелкового отделения штурмовой войсковой части.