В Омской области простились с 47-летним бойцом, погибшим на СВО

Posted 24 января, 08:54
Published 24 января, 08:54
Modified 24 января, 08:56
Updated 24 января, 08:56
Сегодня, 24 января, в Москаленском районе Омской области простились с военнослужащим Сергеем Балухтиным. Рядовой 4 января погиб в поселке Новоелизаветовка ДНР. Об этом сообщили в Москаленском отделении партии «ЕР».
«Балухтин Сергей Владимирович — наш герой! Вместе с родными и близкими, коллегами по трудовой службе скорбим о безвозвратной утрате. Из жизни ушел человек, являющийся примером для подрастающего поколения, каким должен быть настоящий защитник Отечества», — говорится в сообщении.
Сергей Балухтин родился в 1977 году в Москаленках, учился в местной школе № 3 и гимназии имени М. А. Горького. После получил профессию тракториста-машиниста. Срочную службу проходил в Абхазии. В октябре прошлого года мужчина заключил контракт с Минобороны РФ для участия в специальной военной операции. Служил стрелком мотострелкового отделения штурмовой войсковой части.
У Сергея Балухтина остались жена и двое детей.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Сергея Балухтина.