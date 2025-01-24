В Омской области открыли сразу 10 вакансий для судей

Posted 24 января, 05:51
Published 24 января, 05:51
Modified 24 января, 05:58
Updated 24 января, 05:58
На сайте квалификационной коллегии судей Омской области 24 января опубликовали свежие вакансии для судей.
В Одесский и Усть-Ишимский районные суды ищут председателей. Заместитель председателя требуется в Советский районный суд Омска.
Также вакансии судей открылись в Арбитражном суде Омской области, Большереченском и Шербакульском районных судах. Ставки для мировых судей появились в Крутинском, Таврическом, Куйбышевском и Большереченском судебных районах.
Документы от соискателей принимают до 24 февраля.
16 января президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей в Омском областном суде и Москаленском районном суде. Срок их полномочий составит 6 лет.