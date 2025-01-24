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Posted 24 января, 05:51

Published 24 января, 05:51

Modified 24 января, 05:58

Updated 24 января, 05:58

В Омской области открыли сразу 10 вакансий для судей

В Омской области открыли сразу 10 вакансий для судей

24 января 2025, 05:51
Фото: 1MI.
В суды также требуются председатели и их заместители.

На сайте квалификационной коллегии судей Омской области 24 января опубликовали свежие вакансии для судей.

В Одесский и Усть-Ишимский районные суды ищут председателей. Заместитель председателя требуется в Советский районный суд Омска.

Также вакансии судей открылись в Арбитражном суде Омской области, Большереченском и Шербакульском районных судах. Ставки для мировых судей появились в Крутинском, Таврическом, Куйбышевском и Большереченском судебных районах.

Документы от соискателей принимают до 24 февраля.

16 января президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей в Омском областном суде и Москаленском районном суде. Срок их полномочий составит 6 лет.

Президент России Владимир Путин утвердил новых судей в Омской области
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#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Арбитражный суд#Документы#Вакансии#Соискатели#Судьи#Мировые судьи#Советский районный суд
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