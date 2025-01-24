В Омской области начал распространяться вирус гриппа

Posted 24 января, 11:26
Published 24 января, 11:26
Modified 24 января, 11:26
Updated 24 января, 11:26
В Омской области продолжается эпидсезон острых респираторных инфекций. За три недели 2025 года заболеваемость жителей региона составила 43,7 на 10 тысяч населения, это на 38,8% ниже этимологического порога.
По данным лабораторного мониторинга, в Омской области циркулируют вирусы гриппа (26,7%), COVID-19 (6,7%) и негриппозные вирусы (66,6%): бокавирусы (19,9%), парагрипп (13,3%), риновирусы (13,3%), респираторно-синцитиальные вирусы (6,7%), аденовирусы (6,7%), сезонные коронавирусы (6,7%). На 21 января привито более 920 тысяч человек, из них 280 тысяч детей.
Чтобы избежать болезней, в Роспотребнадзоре рекомендуют избегать скоплений людей, мыть руки, использовать антисептики и соблюдать социальную дистанцию, а также своевременно обращаться к врачу.
Напомним, что на прошлой неделе в Омской области участились случаи коронавируса, всего за этот период в регионе выявили 69 заболевших, это на 21 больше, чем неделей ранее. При этом выздоровело 154 омича, а еще 12 пришлось госпитализировать.