В Омске собираются обследовать заброшенный стадион «Сатурн» для постройки бассейна

Posted 24 января, 04:28
Published 24 января, 04:28
Modified 24 января, 04:30
Updated 24 января, 04:30
В Омске ищут подрядчика, который займется инженерными изысканиями на месте планируемой постройки бассейна на улице Бульварной. Заявка накануне, 23 января, появилась на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта составляет более 1,3 млн рублей.
Инженерно-геодезические работы необходимо будет выполнить в течение 35 дней. Подрядчику предстоит изучить рельеф местности, существующие коммуникации и сооружения на участке и предоставить технический отчет. Заказчиком работ выступает «Дирекция по управлению спортивными сооружениями».
Строительство модульного бассейна 22 января анонсировал губернатор Виталий Хоценко. Спортивный объект планируют возвести на месте бывшего стадиона «Сатурн». Последние годы этот участок заброшен. Из федерального бюджета на постройку выделят 267 млн рублей.