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Posted 24 января, 03:22

Published 24 января, 03:22

Modified 24 января, 03:24

Updated 24 января, 03:24

В Омске на 75-м году жизни скончался известный тренер по плаванию

В Омске на 75-м году жизни скончался известный тренер по плаванию

24 января 2025, 03:22
Фото: Изображение Midjourney.
Борис Байкин ушел из жизни в эту среду.

22 января в возрасте 74 лет после продолжительной болезни скончался Борис Байкин — тренер-преподаватель высшей квалификационной категории спортивной школы олимпийского резерва № 6 в Омске. Об этом сообщает спортшкола в официальной группе ВКонтакте.

«Борис Алексеевич всю свою жизнь посвятил плаванию и детям, до последних дней оставался предан своему призванию. Борис Алексеевич добрый, отзывчивый, замечательный человек. Наставник, Учитель, Тренер с большой буквы», — отмечают коллеги.

Прощание с тренером состоится в субботу, 25 января. Отпевание пройдет с 09:45 до 10:45 в Воскресенском соборе на улице Партизанская, 16. Погребение состоится на Западном кладбище сразу после отпевания, примерно в 12:00.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Бориса Байкина.

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#Диана Рязанцева#Спорт#Омск#Кладбище#Плавание#Спортивная школа#Соболезнования#Отпевание
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