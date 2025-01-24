В Омске на 75-м году жизни скончался известный тренер по плаванию

Posted 24 января, 03:22
Published 24 января, 03:22
Modified 24 января, 03:24
Updated 24 января, 03:24
22 января в возрасте 74 лет после продолжительной болезни скончался Борис Байкин — тренер-преподаватель высшей квалификационной категории спортивной школы олимпийского резерва № 6 в Омске. Об этом сообщает спортшкола в официальной группе ВКонтакте.
«Борис Алексеевич всю свою жизнь посвятил плаванию и детям, до последних дней оставался предан своему призванию. Борис Алексеевич добрый, отзывчивый, замечательный человек. Наставник, Учитель, Тренер с большой буквы», — отмечают коллеги.
Прощание с тренером состоится в субботу, 25 января. Отпевание пройдет с 09:45 до 10:45 в Воскресенском соборе на улице Партизанская, 16. Погребение состоится на Западном кладбище сразу после отпевания, примерно в 12:00.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Бориса Байкина.