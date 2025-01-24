В одном из сел Омской области отключили воду из-за аварии

Posted 24 января, 10:44
Published 24 января, 10:44
Modified 24 января, 10:44
Updated 24 января, 10:44
Село Бологое Русско-Полянского района Омской области на время осталось без воды. Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, все дело в аварии: вышел из строя щит управления станции очистки воды. Прокурор района Александр Ступник выехал в село, чтобы координировать на месте работу аварийных служб.
«В настоящее время проводятся ремонтные работы, на время которых обеспечена подача воды гражданам из водозаборной скважины напрямую», — рассказали в прокуратуре.
В дальнейшем специалистам нужно будет оценить работу собственника водопроводных сетей и ресурсоснабжающей организации.