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Posted 24 января, 10:44

Published 24 января, 10:44

Modified 24 января, 10:44

Updated 24 января, 10:44

Одно из сел Омской области осталось без воды из-за аварии

В одном из сел Омской области отключили воду из-за аварии

24 января 2025, 10:44
Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области.

Одно из сел Омской области осталось без воды из-за аварии

Вышел из строя щит управления станции очистки воды.

Село Бологое Русско-Полянского района Омской области на время осталось без воды. Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, все дело в аварии: вышел из строя щит управления станции очистки воды. Прокурор района Александр Ступник выехал в село, чтобы координировать на месте работу аварийных служб.

«В настоящее время проводятся ремонтные работы, на время которых обеспечена подача воды гражданам из водозаборной скважины напрямую», — рассказали в прокуратуре.

В дальнейшем специалистам нужно будет оценить работу собственника водопроводных сетей и ресурсоснабжающей организации.

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#Николай Эйхвальд#Происшествия#Прокуратура#Водоснабжение#Новости
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