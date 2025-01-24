В одном из сел Омской области отключили воду из-за аварии

Село Бологое Русско-Полянского района Омской области на время осталось без воды. Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, все дело в аварии: вышел из строя щит управления станции очистки воды. Прокурор района Александр Ступник выехал в село, чтобы координировать на месте работу аварийных служб.