Упал под колесо: в омском селе трактор насмерть переехал 65-летнего мужчину

65-летний мужчина стоял на подножке трактора. Когда водитель завел транспортное средство и начал движение, пожилой сельчанин упал прямо под колесо трактора. Полученные травмы оказались для мужчины смертельными, он скончался еще до приезда скорой помощи. Окончательные обстоятельства происшествия полицейские установят при проверке.