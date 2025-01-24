Упал под колесо: в омском селе трактор насмерть переехал 65-летнего мужчину

Posted 24 января, 03:23
Published 24 января, 03:23
Modified 24 января, 03:25
Updated 24 января, 03:25
В четверг, 23 января, в Седельниковском районе произошло смертельное ДТП. Как сообщили в региональном УМВД, трагический инцидент случился на улице Новой в селе Голубовка.
65-летний мужчина стоял на подножке трактора. Когда водитель завел транспортное средство и начал движение, пожилой сельчанин упал прямо под колесо трактора. Полученные травмы оказались для мужчины смертельными, он скончался еще до приезда скорой помощи. Окончательные обстоятельства происшествия полицейские установят при проверке.
Ранее, напомним, Город55 приводил статистику ДТП за 22 января, когда в Омск нагрянула нестабильная погода и морозы. За сутки произошло более 200 аварий, часть из них с пострадавшими.