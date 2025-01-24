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Posted 24 января, 03:23

Published 24 января, 03:23

Modified 24 января, 03:25

Updated 24 января, 03:25

Место ДТП в Седельниковском районе

Упал под колесо: в омском селе трактор насмерть переехал 65-летнего мужчину

24 января 2025, 03:23
Фото: Омская полиция. Место ДТП в Седельниковском районе

В Омской области 65-летний сельчанин погиб, попав под колеса трактора

Смертельный инцидент произошел 23 января в селе Голубовка Седельниковского района.

В четверг, 23 января, в Седельниковском районе произошло смертельное ДТП. Как сообщили в региональном УМВД, трагический инцидент случился на улице Новой в селе Голубовка.

65-летний мужчина стоял на подножке трактора. Когда водитель завел транспортное средство и начал движение, пожилой сельчанин упал прямо под колесо трактора. Полученные травмы оказались для мужчины смертельными, он скончался еще до приезда скорой помощи. Окончательные обстоятельства происшествия полицейские установят при проверке.

Трактор, под который упал мужчина
Трактор, под который упал мужчина. Фото: Омская полиция

Ранее, напомним, Город55 приводил статистику ДТП за 22 января, когда в Омск нагрянула нестабильная погода и морозы. За сутки произошло более 200 аварий, часть из них с пострадавшими.

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#Юлия Истомина#Происшествия#ДТП#Полиция#Омская область#Новости#Седельниковский район#Погибшие#Трактор
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