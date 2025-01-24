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Posted 24 января, 10:55

Published 24 января, 10:55

Modified 24 января, 10:55

Updated 24 января, 10:55

В числе лучших оказались три «ястреба»

Три игрока «Авангарда» стали одними из лучших в КХЛ по точности передач

24 января 2025, 10:55
Фото: ХК «Авангард». В числе лучших оказались три «ястреба»
В числе лучших оказались защитник Дамир Шарипзянов, нападающие Константин Окулов и Райан Спунер.

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов и нападающие Константин Окулов и Райан Спунер вошли в число лучших в Континентальной хоккейной лиге по успешности и точности передач. Об этом сообщает пресс-служба омского клуба.

В рейтинге среди защитников Шарипзянов расположился на четвертом месте с показателем успешности 1508 передач. В списке лучших нападающих Константин Окулов оказался на десятом месте — 1037 успешных передач. Такую же позицию, но в топе по точности передач, занял Райан Спунер с результатом 86,98%.

Ранее Город55 писал, что два хоккеиста омского «Авангарда» вошли с список 15 лучших игроков января по версии «Чемпионата». Наиль Якупов занял в топе 10 место, форвард успел провести 21 матч в Омске после возвращения и набрал 19 очков. На предпоследней позиции оказался Рид Буше. Хоккеист набрал 10 очков в девяти матчах и продолжает оставаться ключевым атакующим игроком своей команды.

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