Три игрока «Авангарда» стали одними из лучших в КХЛ по точности передач

Ранее Город55 писал, что два хоккеиста омского «Авангарда» вошли с список 15 лучших игроков января по версии «Чемпионата». Наиль Якупов занял в топе 10 место, форвард успел провести 21 матч в Омске после возвращения и набрал 19 очков. На предпоследней позиции оказался Рид Буше. Хоккеист набрал 10 очков в девяти матчах и продолжает оставаться ключевым атакующим игроком своей команды.