Три игрока «Авангарда» стали одними из лучших в КХЛ по точности передач

Posted 24 января, 10:55
Published 24 января, 10:55
Modified 24 января, 10:55
Updated 24 января, 10:55
Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов и нападающие Константин Окулов и Райан Спунер вошли в число лучших в Континентальной хоккейной лиге по успешности и точности передач. Об этом сообщает пресс-служба омского клуба.
В рейтинге среди защитников Шарипзянов расположился на четвертом месте с показателем успешности 1508 передач. В списке лучших нападающих Константин Окулов оказался на десятом месте — 1037 успешных передач. Такую же позицию, но в топе по точности передач, занял Райан Спунер с результатом 86,98%.
Ранее Город55 писал, что два хоккеиста омского «Авангарда» вошли с список 15 лучших игроков января по версии «Чемпионата». Наиль Якупов занял в топе 10 место, форвард успел провести 21 матч в Омске после возвращения и набрал 19 очков. На предпоследней позиции оказался Рид Буше. Хоккеист набрал 10 очков в девяти матчах и продолжает оставаться ключевым атакующим игроком своей команды.