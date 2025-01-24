Трамваи на паузе: в Омске морозы оборвали контактную сеть

Posted 24 января, 02:19
Published 24 января, 02:19
Modified 24 января, 04:16
Updated 24 января, 04:16
Омский департамент транспорта сообщает, что на территории трамвайного депо оборвался провод контактной сети, что привело к тому, что 19 трамваев не вышли на маршруты.
На месте работает аварийная бригада филиала «Энергохозяйство». Как только проблема будет решена, движение трамваев возобновится в полном объеме. О этом сообщат дополнительно.
«Прогнозируемый срок устранения аварии — 1 час», — сообщает омский дептранс.
Напомним, что сегодня ночью в регионе прошли сильные морозы. Температура воздуха местами опустится от -34 до -37 градусов, а днем потеплеет до -21 градуса.
Обновлено: к 10.00 часам 24 января аварийную ситуацию в трамвайном депо полностью устранили. На маршруты выпустили недостающие трамвайные вагоны.