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Posted 24 января, 02:19

Published 24 января, 02:19

Modified 24 января, 04:16

Updated 24 января, 04:16

В Омске возникли перебои с движением трамваев из-за сильных морозов

Трамваи на паузе: в Омске морозы оборвали контактную сеть

Обновлено 24 января 2025, 04:16
Фото: 1MI. В Омске возникли перебои с движением трамваев из-за сильных морозов

В Омске десятки трамваев не вышли на маршрут из-за сильных морозов

Местами температура воздуха опустится до -37 градусов.

Омский департамент транспорта сообщает, что на территории трамвайного депо оборвался провод контактной сети, что привело к тому, что 19 трамваев не вышли на маршруты.

На месте работает аварийная бригада филиала «Энергохозяйство». Как только проблема будет решена, движение трамваев возобновится в полном объеме. О этом сообщат дополнительно.

«Прогнозируемый срок устранения аварии — 1 час», — сообщает омский дептранс.

Напомним, что сегодня ночью в регионе прошли сильные морозы. Температура воздуха местами опустится от -34 до -37 градусов, а днем потеплеет до -21 градуса.

Обновлено: к 10.00 часам 24 января аварийную ситуацию в трамвайном депо полностью устранили. На маршруты выпустили недостающие трамвайные вагоны.

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#Диана Рязанцева#Омск#Департамент транспорта#Авария#Температура#Морозы#Трамваи
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