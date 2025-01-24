Только с ведома губернатора: в Омске объяснили, как чиновникам выезжать за границу

Стоит уточнить, что сам губернатор или человек, временно исполняющий обязанности главы региона, может уехать за границу, только уведомив за месяц ФСБ. Соответствующий указ был подписан Хоценко в октябре 2024 года. А еще раньше, в феврале, в праве на выезд из России были ограничены некоторые депутаты Законодательного собрания Омской области.