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Posted 24 января, 08:26

Published 24 января, 08:26

Modified 24 января, 08:26

Updated 24 января, 08:26

иллюстрация

Только с ведома губернатора: в Омске объяснили, как чиновникам выезжать за границу

24 января 2025, 08:26
Фото: 1MI. иллюстрация

В Омске объяснили механизм выезда чиновников за границу

При этом сам глава региона должен информировать о заграничных поездках ФСБ.

В связи с критикой врио губернатора Курской области Александра Хинштейна в адрес одной из своих подчиненных, уехавшей в отпуск за пределы страны, в России актуализировался вопрос о том, имеют ли чиновники право на заграничный отпуск. Выяснилось, что в Омской области ответ на этот вопрос отчасти уже дан.

«Нормативными актами регламентировано уведомление руководителя», — рассказала пресс-секретарь губернатора Виталия Хоценко, отвечая на запрос «СуперОмска».

Стоит уточнить, что сам губернатор или человек, временно исполняющий обязанности главы региона, может уехать за границу, только уведомив за месяц ФСБ. Соответствующий указ был подписан Хоценко в октябре 2024 года. А еще раньше, в феврале, в праве на выезд из России были ограничены некоторые депутаты Законодательного собрания Омской области.

Глав районов и городов Омской области ограничили в праве на выезд из страны
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#Николай Эйхвальд#Общество#Новости#Выезд за пределы Российской Федерации
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