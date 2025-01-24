Тепло вернулось? На Космическом проспекте в Омске устранили серьезную аварию

Posted 24 января, 08:50
Published 24 января, 08:50
Modified 24 января, 08:52
Updated 24 января, 08:52
В «Тепловой компании» отчитались об устранении повреждения на трубопроводе в Чкаловском поселке. По словам пресс-службы предприятия, подземный трубопровод был сильно изношен.
Справиться с повреждением на Космическом проспекте, 25 удалось примерно к часу дня, сама же авария на сетях произошла еще в ночь на 24 января. Тепло покинуло больше 40 объектов, основная часть из них — жилые дома. Поиском поврежденного участка и восстановлением теплоснабжения занималась бригада из 25 человек и пять единиц спецтехники. Тепло в дома должно вернуться после заполнения системы.
Напомним, что морозы привели и к отключению газоснабжения в домах на Заозерной. Утро омичам пришлось начать без привычного горячего завтрака.