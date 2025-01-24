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Posted 24 января, 08:50

Published 24 января, 08:50

Modified 24 января, 08:52

Updated 24 января, 08:52

Место коммунальной аварии в Омске

Тепло вернулось? На Космическом проспекте в Омске устранили серьезную аварию

24 января 2025, 08:50
Фото: Тепловая компания. Место коммунальной аварии в Омске

В Чкаловском устранили серьезную аварию, оставившую омичей без тепла

Устранение повреждения, которое ночью оставило омичей без отопления, завершилось к 13 часам.

В «Тепловой компании» отчитались об устранении повреждения на трубопроводе в Чкаловском поселке. По словам пресс-службы предприятия, подземный трубопровод был сильно изношен.

Справиться с повреждением на Космическом проспекте, 25 удалось примерно к часу дня, сама же авария на сетях произошла еще в ночь на 24 января. Тепло покинуло больше 40 объектов, основная часть из них — жилые дома. Поиском поврежденного участка и восстановлением теплоснабжения занималась бригада из 25 человек и пять единиц спецтехники. Тепло в дома должно вернуться после заполнения системы.

Фото: Тепловая компания

Напомним, что морозы привели и к отключению газоснабжения в домах на Заозерной. Утро омичам пришлось начать без привычного горячего завтрака.

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#Юлия Истомина#Омск#Мороз#Тепловая компания#Новости#Отключение отопления#Коммунальная авария
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