Тепло вернулось? На Космическом проспекте в Омске устранили серьезную аварию

Справиться с повреждением на Космическом проспекте, 25 удалось примерно к часу дня, сама же авария на сетях произошла еще в ночь на 24 января. Тепло покинуло больше 40 объектов, основная часть из них — жилые дома. Поиском поврежденного участка и восстановлением теплоснабжения занималась бригада из 25 человек и пять единиц спецтехники. Тепло в дома должно вернуться после заполнения системы.