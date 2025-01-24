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Posted 24 января, 05:43

Published 24 января, 05:43

Modified 24 января, 05:56

Updated 24 января, 05:56

Ночная авария на Космическом проспекте: десятки объектов без воды и отопления

Тепло ушло ночью: прокуратура Омска проверит коммунальную аварию в Чкаловске

24 января 2025, 05:43
Фото: Прокуратура Омской области. Ночная авария на Космическом проспекте: десятки объектов без воды и отопления

В омском Чкаловском поселке десятки объектов остались без тепла и горячей воды

Без коммунальных удобств остались 44 объекта.

В Омске прокуратура начала проверку по поводу коммунальной аварии, которая произошла сегодня ночью рядом с домом по адресу Космический проспект, 25 в Чкаловском поселке.

В результате инцидента без теплоснабжения и горячей воды остались 44 объекта:

  • 39 многоквартирных домов;
  • 4 образовательных учреждения;
  • 1 административное здание.
Фото: Прокуратура Омской области

Прокурор Октябрьского округа взял под контроль процесс устранения аварии. Прокуратура будет проверять, насколько правильно исполнили свои обязанности работники АО «Тепловая компания», соблюдая требования федерального законодательства о предоставлении коммунальных услуг.

Если нарушения выявятся, прокуратура примет соответствующие меры для их устранения. Напомним, ранее Город55 писал о жалобах жителей омского Чкаловска. Ответ «Тепловой компании» и администрации. Подробности — в нашем материале:

Авария на теплосетях в Чкаловском поселке Омска: десятки домов остались без тепла
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#Диана Рязанцева#Омск#Прокуратура#Тепловая компания#Коммунальная авария#Жилищные проблемы#Чкаловск
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