Тепло ушло ночью: прокуратура Омска проверит коммунальную аварию в Чкаловске

Posted 24 января, 05:43
Published 24 января, 05:43
Modified 24 января, 05:56
Updated 24 января, 05:56
В Омске прокуратура начала проверку по поводу коммунальной аварии, которая произошла сегодня ночью рядом с домом по адресу Космический проспект, 25 в Чкаловском поселке.
В результате инцидента без теплоснабжения и горячей воды остались 44 объекта:
Прокурор Октябрьского округа взял под контроль процесс устранения аварии. Прокуратура будет проверять, насколько правильно исполнили свои обязанности работники АО «Тепловая компания», соблюдая требования федерального законодательства о предоставлении коммунальных услуг.
Если нарушения выявятся, прокуратура примет соответствующие меры для их устранения. Напомним, ранее Город55 писал о жалобах жителей омского Чкаловска. Ответ «Тепловой компании» и администрации. Подробности — в нашем материале: