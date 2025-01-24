Такой весны еще не было: март в Омской области начнется с аномальной погоды

Posted 24 января, 07:10
Published 24 января, 07:10
Modified 24 января, 07:24
Updated 24 января, 07:24
По прогнозу Гидрометцентра России, грядущая весна в Омской области начнется с погодных аномалий. Так, по данным синоптиков, большая часть Сибирского федерального округа, в том числе наш регион, окажется в зоне, где среднемесячная температура воздуха окажется выше обычного. Такой прогноз актуален для марта.
Судя по карте Гидрометцентра, подобная ситуация будет актуальна и для других сибирских регионов.
Отметим, что, по данным сервиса «Ну и погода» в Омской области действительно будет теплее, чем годами ранее. Так, уже в начале марта столбик термометра будет опускаться до +1 градуса, а во второй половине месяца установится стабильно плюсовая температура.
Например, изучив прогноз погоды в марте 2024 года, можно заметить, что в первом месяце весны температура воздуха еще понижалась до -20 градусов, и в целом было холоднее.