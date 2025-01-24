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Posted 24 января, 07:10

Published 24 января, 07:10

Modified 24 января, 07:24

Updated 24 января, 07:24

Такой весны еще не было: март в Омской области начнется с аномальной погоды

Такой весны еще не было: март в Омской области начнется с аномальной погоды

24 января 2025, 07:10
Фото: 1MI.
Рассказываем, какие сюрпризы готовит погода омичам в начале весны.

По прогнозу Гидрометцентра России, грядущая весна в Омской области начнется с погодных аномалий. Так, по данным синоптиков, большая часть Сибирского федерального округа, в том числе наш регион, окажется в зоне, где среднемесячная температура воздуха окажется выше обычного. Такой прогноз актуален для марта.

Судя по карте Гидрометцентра, подобная ситуация будет актуальна и для других сибирских регионов.

В марте будет теплее обычного
В марте будет теплее обычного. Фото: Гитрометцентр РФ

Отметим, что, по данным сервиса «Ну и погода» в Омской области действительно будет теплее, чем годами ранее. Так, уже в начале марта столбик термометра будет опускаться до +1 градуса, а во второй половине месяца установится стабильно плюсовая температура.

Например, изучив прогноз погоды в марте 2024 года, можно заметить, что в первом месяце весны температура воздуха еще понижалась до -20 градусов, и в целом было холоднее.

Прогноз погоды в Омске на март 2025 года
Прогноз погоды в Омске на март 2025 года. Фото: Ну и погода
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#Ольга Скворцова#Общество#Погода#Омская область#Температура#Гидрометцентр#Весна#Прогноз#Сибирский федеральный округ
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