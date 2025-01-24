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Posted 24 января, 10:20

Published 24 января, 10:20

Modified 24 января, 10:20

Updated 24 января, 10:20

Гражданина Китая признали фиктивным отцом юного омича

Суд аннулировал иностранное отцовство для юного омича

24 января 2025, 10:20
Фото: 1MI.

Гражданина Китая признали фиктивным отцом юного омича

Суд пришел к выводу, что иностранец просто искал пути оформления вида на жительство в России

Ленинский районный суд Омска принял решение по иску прокурора округа о признании недействительным отцовства гражданина Китая. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области, жительница Омска добилась официального признания иностранца отцом ее несовершеннолетнего сына. Окружной прокурор подал иск, настаивая на том, что отцовство «недействительно по причине его фиктивности» и что соответствующую актовую запись нужно аннулировать.

«Участия в воспитании ребенка мужчина фактически не принимал», — уточнили в прокуратуре. Истец уверен, что омичка оформила отцовство иностранца для того, чтобы он смог получить вид на жительство в России.

Суд прислушался к доводам прокурора и удовлетворил иск в полном объеме. Решение уже вступило в силу, так что ребенок получит свои прежние фамилию и отчество.

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#Николай Эйхвальд#Общество#Прокуратура#Суд#Новости#Отцовство
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