Суд аннулировал иностранное отцовство для юного омича

Posted 24 января, 10:20
Published 24 января, 10:20
Modified 24 января, 10:20
Updated 24 января, 10:20
Ленинский районный суд Омска принял решение по иску прокурора округа о признании недействительным отцовства гражданина Китая. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области, жительница Омска добилась официального признания иностранца отцом ее несовершеннолетнего сына. Окружной прокурор подал иск, настаивая на том, что отцовство «недействительно по причине его фиктивности» и что соответствующую актовую запись нужно аннулировать.
«Участия в воспитании ребенка мужчина фактически не принимал», — уточнили в прокуратуре. Истец уверен, что омичка оформила отцовство иностранца для того, чтобы он смог получить вид на жительство в России.
Суд прислушался к доводам прокурора и удовлетворил иск в полном объеме. Решение уже вступило в силу, так что ребенок получит свои прежние фамилию и отчество.