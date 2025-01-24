Суд аннулировал иностранное отцовство для юного омича

Ленинский районный суд Омска принял решение по иску прокурора округа о признании недействительным отцовства гражданина Китая. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области, жительница Омска добилась официального признания иностранца отцом ее несовершеннолетнего сына. Окружной прокурор подал иск, настаивая на том, что отцовство «недействительно по причине его фиктивности» и что соответствующую актовую запись нужно аннулировать.